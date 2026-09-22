ACS Mediaș 2022 s-a impus marți în deplasare, 4-1 (1-0) în disputa cu Carpați Covasna, în etapa a 5-a din Liga 3.

Venită după trei meciuri fără victorie, ACS Mediaș 2022 a câștigat clar marți, la Covasna, 4-1 cu Carpați, ”lanterna roșie” a Seriei 2.

Golurile echipei de pe malul Târnavei Mari au fost reușite de Azdren Llullaku (11), Andrei Streinu (61 și 73) și Alex Negrean (71).

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Medieșenii au condus cu 4-0, iar gazdele au redus din diferență pe final. S-a terminat 4-1 și echipa lui Vâtcă a bifat prima victorie din deplasare în acest sezon.

”Cumva am spart gheața, am luat trei puncte, ne dă încredere pe mai departe. Prima repriză a fost mult mai grea, am intrat în jocullor, terenul ne-a pus mari probleme, dar în a doua repriză am jucat mult mai bine. Vineri avem din nou meci important, cu Tricolorul Breza, trebuie să câștigăm, cu o victorie urcăm în clasament” a spus Cosmin Vâtcă, antrenorul medieșenilor.

Streinu: ”Am venit la Mediaș să marchez”

De remarcat prima”dubla” în campionat reușită de Andrei Streinu în partea secundă a meciului de la Covasna. ”Chiar avem nevoie de aceste goluri, am venit după o problemă medicală, am jucat câte 30, 40 minute, acum sunt foarte bine. După schimbările de la pauză, am intrat foarte bine în partea secundă. Sper să ajut echipa cu cât mai multe goluri, de asta am venit aici, să marchez” a declarat Andrei Streinu pentru pagina oficială a clubului.

Cu 8 puncte din 5 meciuri, medieșenii sunt pe locul 5 în serie.

ACS MEDIAȘ 2022: Feșteu – Gurei, M. Popa, Core, Stan (Avram 61) – Orlandea (Pajco 46), Sg. Luca (Al. Negrean 46), Hanzu, Hăjmășan – E.Neagu (Frîncu 75), Llullaku (Streinu 46).