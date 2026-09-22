Fundașul lui Inter Sibiu, Ionuț Stoica anunță că echipa sa vrea victoria miercuri, în duelul de pe ”Municipal”, cu Sepsi II Sf. Gheorghe, liderul Seriei 2 din Liga 3.

Inter Sibiu are meci tare miercuri, de la ora 18.00, pe ”Municipal”, contra lui Sepsi II Sf. Gheorghe, liderul seriei din Liga 3.

”Satelitul” covăsnenilor are punctaj maxim după patru etape și este surprinzător lider, în timp ce Inter are 6 puncte, după ce a cedat două din ultimele trei etape.

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Ionuț Stoica, fundașul sibienilor anunță că Inter este o echipă în plină construcție, cu foarte mulți tineri foarte talentați, dar lipsiți momentan de experiență.

”Suntem o echipă în construcție, sunt mulți copii foarte tineri, care au debutat acum la Liga 3, nu e chiar ușor. Dar, tinerii sunt talentați, pot să crească, suntem la început, îți trebuie și un pic de experiență. Jucăm cu trei fundași, noi am jucat la fel și la Superliga, ne pliem pe orice sistem, nu e o problemă” a spus stoperul interiștilor.

Stoica și Bejan refac la Inter cuplul de fier de la FC Hermannstadt

Ionuț Stoica și Florin Bejan refac în defensiva lui Inter Sibiu cuplul de fundași din sezoanele precedente, de la FC Hermannstadt, iar lângă ei pot crește juniori precum Stoia sau Mogoe. Sibienii au primit doar două goluri în cele patru etape, dar suferă în ofensivă.

”Mereu m-am simțit bine cu Beji în teren, am avut încredere unul în celălalt, că ne sprijinim reciproc. Am fost probabil aduși la Inter să aducem un plus de experiență și să îi ajutăm să crească pe cei tineri. Eu am am venit să joc pentru Sibiu, am fost la Hermannstadt, acum la Inter, tot echipa orașului este” a mai spus Stoica, al doilea căpitan al sibienilor. Banderola rămâne la Ionuț Bărculeț (31 ani), cel mai vechi jucător al echipei, pentru care evoluează din 2021.

Foto: Inter Sibiu

Stoperul lui Inter se așteaptă la un meci dificil miercuri, contra lui Sepsi II și anunță că obiectivul este câștigarea celor trei puncte.

”Trebuie să ne revenim după ce am pierdut etapa trecută și să câștigăm pe Municipal. Sepsi sunt lideri în serie, au punctaj maxim, dar trebuie să îi batem”.

În perioada 2017-2026, Ionuț Stoica (38 ani) a strâns peste 200 de meciuri oficiale pentru FC Hermannstadt în toate competițiile, devenind liderul echipei.