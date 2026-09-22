Pe scurt: Cel mai lung pasaj de pe A1 Margina – Holdea prinde contur, cu peste 48 de grinzi deja montate. Tunelurile urșilor au fost străpunse, iar stadiul lucrărilor depășește 75%.

Pe Autostrada A1 Margina – Holdea, constructorii au început montarea grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, o structură impresionantă de peste 1.085 de metri lungime, care supratraversează calea ferată Lugoj – Ilia. Potrivit Libertatea, lucrările sunt gestionate de asocierea UMB – Euro Asfalt, iar pe șantier se montează simultan grinzi și la alte structuri majore ale proiectului.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat luni, 21 septembrie 2026, că montarea grinzilor la acest pasaj, situat la km 52+150, a început recent. Pasajul are 25 de deschideri și, în zona cea mai înaltă, depășește 12 metri. „Până în prezent, au fost montate 48 de grinzi pe primele 6 deschideri”, au transmis reprezentanții DRDP Timișoara.

În paralel, se lucrează la montarea grinzilor pentru viaductul dintre cele două tuneluri ale secțiunii de autostradă, la km 53+471. Această structură are o lungime de aproximativ 122 de metri, iar pe partea dreaptă au fost deja montate 12 grinzi pe cele 3 deschideri. La primul viaduct, situat în zona Margina la km 48+165, cu o lungime de 350 de metri și 8 deschideri, toate cele 64 de grinzi au fost deja amplasate.

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Pe șantier există atât o fabrică de grinzi, cât și o stație de asfalt, facilitând ritmul rapid al lucrărilor. Sectorul Margina – Holdea, cu o lungime de 9,13 kilometri, se află la granița dintre județele Timiș și Hunedoara și face parte din Autostrada A1 Lugoj – Deva.

Tunelurile urșilor de pe A1 Lugoj – Deva au fost străpunse complet

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat vineri, 18 septembrie 2026, că tunelurile dintre Margina și Holdea au fost străpunse în totalitate. „Cu galerii de 1.985 m și 1.825 m, Tunelul 2 Margina – Holdea este cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România. Doi ani de săpat în munte, 24 de ore din 24, zece fronturi de lucru și 900 de oameni. Cea mai grea etapă a acestui șantier s-a încheiat astăzi (18 septembrie)”, a precizat Cristian Pistol.

Tunelul 1, format din două galerii de 415 m și 367,5 m, a fost excavat anterior. Întregul proiect a depășit stadiul fizic de 75%, potrivit CNAIR, iar autoritățile estimează că circulația pe acest sector ar putea fi deschisă în prima jumătate a anului viitor.

Lucrările pe Margina – Holdea sunt realizate de asocierea de constructori formată din grupul românesc UMB și compania EuroAsfalt din Bosnia și Herțegovina. Acest tronson este esențial pentru conectarea completă a autostrăzii A1 Lugoj – Deva, parte a rețelei de infrastructură rutieră de mare viteză din România.

Despre alte proiecte majore de infrastructură rutieră, puteți citi și în articolul Autostrada de lux a României: are 6 tuneluri uriașe, 18 poduri și un kilometru construit costă aproape 44 milioane de euro.