Mașinile second-hand din parcurile auto de pe Centura Sibiului vin cu tot mai mulți kilometri lipsă pe bord

Sâmbătă dimineața, pe la zece, parc auto la ieșirea din Sibiu spre Șelimbăr. Un mecanic cu care am mai vorbit pe alte subiecte stătea pe un scaun de plastic lângă poartă și fuma, și când i-am zis că mă interesează ce vede el la mașinile care trec pe la el din parcurile de pe Centură mi-a zis să intru și să mă uit singur, că jumătate din lot era plin de diesel compact și mediu aduse din Germania pe platformă prin Nădlac, toate cu sub 150.000 de km pe bord, toate cu poze de studio pe anunțuri, și că el când deschide capota la vreo trei-patru din ele pe lună vede distribuții care nu bat cu ce scrie în bord. Mi-a arătat un SUV compact din 2017, diesel de doi litri, 94.000 de km, 10.800 de euro, un singur proprietar din zona Stuttgart, și mi-a zis că el dacă se uită la frâne și la articulații ar pune mașina aia undeva la 170, poate 180 de mii. Dar raport nu scosese nimeni, proprietarul parcului nu ceruse, iar mașina stătea acolo frumos spălată, cu cauciucuri noi și tapițerie curată, și arăta exact ca ce e, o mașină de care nu ai de ce să te îndoiești dacă nu știi unde să te uiți.

Studiul de transparență publicat în martie 2026, ajuns la a patra ediție, a trecut prin milioane de înregistrări din 25 de țări și pe România a scos-o pe locul 22, aproape de fund, cu 7,5 la sută din mașinile verificate având kilometrajul dat înapoi, în creștere de la 6,9 la sută în 2024, și cu o medie de 95.122 de km lipsă per mașină fraudată, adică nu o retușare cosmetică de zece-cincisprezece mii ci aproape o sută de mii de kilometri care dispar de pe bord înainte ca mașina să ajungă pe lot. Estimarea pe primele luni din 2026 trage spre 8,2 la sută, maxim pe patru ani, iar mecanicul de pe Centură zicea că cifra aia i se pare realistă pe ce vede el în zona Sibiului, poate chiar mică, pentru că din mașinile care trec pe la el cele aduse din afară au aproape întotdeauna ceva ciudat la uzură față de ce declară bordul. Sibiul stă pe coridorul principal de import, mașinile intră prin Nădlac, merg pe A1, o parte rămân în parcurile de pe Centură și din zona Șelimbăr iar restul pleacă spre Brașov, București, Moldova, și faptul că județul e pe traseu face ca aici să ajungă mai repede și mai des decât în alte zone mașini cu acte proaspete din Germania care n-au fost verificate de nimeni.

Și în paralel piața de mașini noi se duce în jos. La second-hand scăderea e de vreo 13,4 la sută pe primele opt luni din 2026, dar volumul e de cel puțin dublu-triplu față de mașini noi, iar din ce s-a verificat pe platforma carVertical de analiză a istoricului auto 60,7 la sută veneau din import, și alea au de vreo 1,5 ori mai mare șansa să aibă kilometrajul manipulat față de una care a stat doar în România, probabil pentru că odată ce trece granița istoricul se pierde și nimeni nu se mai duce să caute prin baza de date din țara de origine. La o conferință din martie, un expert în piața auto de la platforma care a publicat studiul punea problema altfel — documentele trec granița, mașina primește numere românești, dar ce s-a întâmplat cu ea în Germania, în Belgia, în Italia rămâne acolo, și nimeni nu pare să aibă o soluție europeană pe termen scurt. Pe total 2025, DRPCIV a înregistrat 360.103 autoturisme second-hand înmatriculate pentru prima oară în România, cu 9,5 la sută mai mult decât în 2024, iar dacă pui și mașinile noi ajungi la peste 516.000 de autoturisme, din care aproape 70 la sută second-hand din import.

Un patron de showroom de lângă Mediaș, om care vinde de vreo doisprezece ani mașini aduse din Germania și din Belgia, mi-a spus odată într-o discuție pe altceva că el la mașinile de peste zece ani nici nu se mai uită la kilometraj, se uită la starea generală și atât, pentru că la vârsta aia toți au fost umblați cel puțin o dată și nu mai contează dacă are 160 sau 210, contează dacă merge. Și datele confirmă cam asta, vreo 58 la sută din mașinile din studiu aveau daune anterioare, valoare medie cam 3.258 de euro, iar vârsta medie a urcat de la 9,4 la 10,2 ani și se preconizează să bată spre 10,7 în 2026, deci ce circulă pe piața de second-hand e tot mai bătrân și tot mai greu de controlat. Am vorbit și cu un inspector de la o stație ITP din zona Sibiului, care mi-a zis că el prinde nepotriviri de kilometraj la poate două mașini pe lună din import, se uită la pedale, la scaun, la volanul tocit la 80.000 de km declarați, dar fără acces la baze de date din Germania sau din Belgia nu poate decât să bănuiască, și că de când cu OUG 7/2026, care din februarie obligă și cumpărătorul să arate că n-are datorii fiscale locale înainte de tranzacție, a crescut ușor traficul de acte la DGPCI pe Andrei Șaguna dar pe fond nimic nu s-a schimbat la capitolul transparență a istoricului mașinii.

La electrice e singurul capitol în care cifrele arată mai bine, rata de falsificare a kilometrajului a coborât de la 8,7 la sută în 2021 la 1,9 acum, și la modelele mai noi fiecare kilometru se scrie în mai multe sisteme deodată iar ca să-l dai înapoi trebuie să intri în software la un nivel la care dealerii de rând nici nu știu că există. Dar la hibridele mai vechi rămâne gaură, acolo vânzătorii încă dau înapoi bordul ca să ascundă cât de obosită e bateria și motorul termic, iar cumpărătorul care vede un preț bun pe ceva „ecologic” nu stă neapărat să verifice, că nu i-a zis nimeni că la un hibrid uzura bateriei contează mai mult decât la un diesel unde schimbi turbina și mergi mai departe. Ponderea verificărilor de electrice a crescut de opt ori în cinci ani, de la 0,16 la 1,32 la sută din total, iar costul mediu al daunelor la electrice a ajuns pe la 26.477 de lei, semn că lumea se uită la segmentul premium din import iar acolo reparațiile sunt cu totul altă discuție.

Calculul la nivel de piață dă vreo 131,6 milioane de euro pierduți anual doar pe kilometraj, pe datele din 2025, supraprețul mediu pe o mașină cu bordul manipulat e cam 14,5 la sută, iar mecanicul de pe Centură cu care am vorbit la început mi-a zis că el de fapt nu numără câte prinde, că nu e treaba lui să prindă, e treaba lui să repare, dar că din ce vede zilnic i se pare că piața din Sibiu nu e mai bună și nici mai rea decât restul țării, doar că aici mașinile ajung mai proaspete, vin direct de pe platformă prin Nădlac, stau o săptămână-două pe lot și pleacă spre Brașov sau spre sud, și că parcurile de pe Centură se golesc și se umplu într-un ritm pe care nu-l vezi la fel în Bacău sau în Galați.