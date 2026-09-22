Pe scurt: Un român aflat în vacanță la Quito a fost rănit după ce a refuzat să predea bunurile unui atacator înarmat. Poliția din Ecuador investighează cazul.

Un turist român aflat în vacanță în Ecuador a ajuns la spital după ce a fost împușcat în timpul unui jaf armat într-un magazin din Quito, capitala țării.

Potrivit Adevărul, incidentul s-a petrecut duminică, 20 septembrie 2026, în jurul orei 17.30, într-o zonă comercială aglomerată din nordul orașului, pe bulevardul República de El Salvador.

COnform primelor informații, un bărbat înarmat a intrat cu forța într-un magazin plin de clienți și a început să amenințe persoanele aflate în interior. Agresorul s-a îndreptat direct către turistul român și i-a cerut să-i predea bunurile pe care le avea asupra sa.

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Românul a refuzat, moment în care atacatorul a scos un pistol și a tras, rănindu-l pe acesta în piciorul drept, în zona coapsei.

După ce a deschis focul, agresorul a fugit din magazin, lăsându-i pe cei prezenți șocați. Polițiștii au fost alertați rapid prin intermediul unor chat-uri comunitare din zonă și au ajuns la fața locului pentru a interveni.

Turistul român a fost preluat de urgență și transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale pentru rana suferită.

Martorii au declarat anchetatorilor că bărbatul înarmat a intrat în magazin și a început să amenințe clienții, iar asupra românului a tras după ce acesta a refuzat să-i dea bunurile.

Poliția Națională din Ecuador a deschis o anchetă pentru identificarea și prinderea suspectului. Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile încearcă să localizeze și să rețină bărbatul care a deschis focul asupra turistului român.