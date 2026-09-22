Pe scurt: Firmele românești adoptă pe scară largă monitorizarea GPS pentru vehicule, nu doar pentru costuri, ci și pentru a respecta reglementările și a răspunde cerințelor de trasabilitate.

Sistemele de monitorizare GPS au trecut, în ultimii ani, de la statutul de accesoriu util la cel de instrument indispensabil pentru administrarea flotelor auto din România.

Potrivit Adevarul, această schimbare nu este determinată doar de reducerea costurilor, ci și de noile obligații de raportare din domeniul transporturilor și de așteptările clienților privind trasabilitatea vehiculelor.

La 19 ianuarie 2026, în România erau active 47.306 firme licențiate pentru transport rutier de marfă și peste 220.000 de vehicule cu copie conformă, conform datelor Autorității Rutiere Române (ARR) citate de Ziua Cargo. Aceste cifre reflectă doar segmentul transportului licențiat, însă monitorizarea GPS este folosită tot mai mult și în alte domenii: utilaje de construcții și agricole, mașini de intervenție ale firmelor de servicii, parcuri de rent-a-car, flote de curierat sau ale administrațiilor locale.

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Primele sisteme GPS răspundeau doar la întrebarea „unde se află mașina?”. Soluțiile actuale oferă date complexe, precum consumul real de carburant, timpii de ralanti, comportamentul la volan (accelerări și frânări bruște, depășiri de viteză), orele de funcționare pentru utilaje, temperatura în transportul frigorific sau nivelul din rezervor, monitorizat prin senzori dedicați.

Datele colectate sunt procesate automat: rapoartele se generează fără intervenție manuală, iar alertele pot fi configurate pentru ieșirea vehiculului dintr-o zonă prestabilită, pornirea în afara programului sau scăderi bruște de carburant. Astfel, evidențele care se țineau pe hârtie, precum foaia de parcurs, sunt completate automat.

Obligațiile legale și avantajele monitorizării GPS pentru firmele de transport

Firmele de transport au fost nevoite să se adapteze la noi cerințe legale, precum raportarea codului UIT și utilizarea sistemului RO e-Transport, regulile din Pachetul de Mobilitate 1 sau restricțiile de cabotaj. Din 1 iulie 2026, tahograful inteligent a devenit obligatoriu și pentru autoutilitarele de 2,5–3,5 tone folosite în transportul internațional de marfă.

Un sistem GPS nu înlocuiește tahograful și nu scutește firmele de obligațiile legale, dar ajută la păstrarea unui istoric coerent al deplasărilor, util la controale, reclamații sau litigii comerciale. Economiile generate provin din reducerea timpului de ralanti, eliminarea kilometrilor neautorizați, planificarea eficientă a rutelor, automatizarea raportărilor și respectarea scadențelor pentru RCA, ITP și revizii.

În construcții, monitorizarea GPS ajută la decontarea corectă a lucrărilor pe baza orelor reale de funcționare a utilajelor. În agricultură, sistemele urmăresc lucrările efectuate pe fiecare parcelă. Pentru firmele de rent-a-car și leasing, monitorizarea vizează utilizarea vehiculului în afara condițiilor contractuale. În distribuția alimentară și farmaceutică, GPS-ul asigură dovada respectării lanțului de frig, iar în serviciile publice, justifică cheltuielile cu combustibilul.

Ce trebuie verificat înainte de alegerea unui sistem GPS

Specialiștii recomandă ca, înainte de a alege un sistem GPS, firmele să verifice ce date poate citi dispozitivul, cât de ușor se pot genera rapoartele necesare pentru contabilitate, existența suportului tehnic în limba română, condițiile de montaj și clauzele contractuale.

Pe piața locală există mai mulți furnizori care acoperă aceste cerințe. De exemplu, pachetele de monitorizare GPS cu Mozimap includ urmărirea în timp real, rapoarte de consum, foaia de parcurs electronică, evidența scadențelor și raportările specifice transportului.

Implementarea cu succes a acestor sisteme depinde de comunicarea clară cu angajații: dacă aceștia înțeleg ce se urmărește și de ce, monitorizarea GPS devine un instrument de organizare, nu o sursă de conflict.