Pe scurt:
Motorina s-a scumpit din nou, iar prețul la pompă se apropie de 11 lei pe litru. Vezi cât costă acum în București și ce rețele au majorat tarifele.
Toate marile rețele de distribuție a carburanților din România au majorat prețurile la motorină marți, 22 septembrie 2026, apropiindu-se de pragul de 11 lei pe litru, potrivit HotNews.ro.
Scumpirile au fost aplicate de Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR, după ce luni, 21 septembrie 2026, OMV Petrom crescuse deja prețul motorinei cu 9 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV.
Rompetrol a majorat prețul motorinei cu 9 bani pe litru, la fel ca MOL. Lukoil, care avea deja cel mai mare preț înainte de scumpirea de la Petrom și OMV, a crescut tariful cu 6 bani pe litru. În benzinăriile SOCAR, motorina s-a scumpit cu 10 bani pe litru. Aceste creșteri vin după o perioadă de scumpiri repetate, iar prețul motorinei se apropie acum de pragul psihologic de 11 lei pe litru.
Prețurile la pompele din Sibiu
Prețurile carburanților continuă să varieze de la o stație la alta în Sibiu și în zona Miercurea Sibiului. Benzina standard pornește de la 9,91 lei pe litru, în timp ce benzina premium ajunge la 10,56 lei pe litru. La motorină, prețurile urcă până la 11,78 lei pe litru pentru sortimentele premium.
Benzină standard și premium
|Benzină standard
|Preț
|Benzină premium
|Preț
|Socar – Str. Agricultorilor
|9,91 lei
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49
|10,41 lei
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49
|9,93 lei
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B
|10,41 lei
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B
|9,93 lei
|Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia
|10,41 lei
|Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia
|9,93 lei
|Socar – Str. Agricultorilor
|10,51 lei
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44
|9,93 lei
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44
|10,53 lei
|Socar – Str. Semaforului nr. 2
|9,93 lei
|Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930
|10,54 lei
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B
|9,94 lei
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B
|10,54 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|9,99 lei
|Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A
|10,54 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|9,99 lei
|Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN
|10,56 lei
|MOL – Calea Șurii Mari F.N.
|9,99 lei
|Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
|10,56 lei
|MOL – Str. Sibiului nr. 1
|9,99 lei
|Rompetrol – Str. Ion Neculce
|10,56 lei
|MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|9,99 lei
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1
|10,56 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118
|9,99 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B
|10,56 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B
|9,99 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118
|10,56 lei
|Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
|9,99 lei
|OMV – Str. Alba Iulia 114
|10,56 lei
|Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN
|9,99 lei
|OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B
|10,56 lei
|Rompetrol – Str. Ion Neculce
|9,99 lei
|MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|10,56 lei
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1
|9,99 lei
|MOL – Str. Sibiului nr. 1
|10,56 lei
|OMV – Str. Alba Iulia 114
|9,99 lei
|MOL – Calea Șurii Mari F.N.
|10,56 lei
|OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B
|9,99 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|10,56 lei
|Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A
|10,07 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|10,56 lei
|Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930
|10,07 lei
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Motorină standard și premium
|Motorină standard
|Preț
|Motorină premium
|Preț
|Socar – Str. Agricultorilor
|10,88 lei
|Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
|10,97 lei
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49
|10,91 lei
|Socar – Str. Agricultorilor
|11,28 lei
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B
|10,91 lei
|Socar – Str. Semaforului nr. 2
|11,31 lei
|Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia
|10,91 lei
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44
|11,31 lei
|Socar – Str. Semaforului nr. 2
|10,91 lei
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B
|11,34 lei
|Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44
|10,91 lei
|Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49
|11,68 lei
|Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930
|10,93 lei
|Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B
|11,68 lei
|Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A
|10,93 lei
|Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia
|11,68 lei
|Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B
|10,94 lei
|Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930
|11,69 lei
|Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN
|10,97 lei
|Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A
|11,69 lei
|Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40
|10,97 lei
|Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN
|11,78 lei
|Rompetrol – Str. Ion Neculce
|10,97 lei
|Rompetrol – Str. Ion Neculce
|11,78 lei
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1
|10,97 lei
|Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1
|11,78 lei
|OMV – Str. Alba Iulia 114
|10,97 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B
|11,78 lei
|OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B
|10,97 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118
|11,78 lei
|MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|10,97 lei
|OMV – Str. Alba Iulia 114
|11,78 lei
|MOL – Str. Sibiului nr. 1
|10,97 lei
|OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B
|11,78 lei
|MOL – Calea Șurii Mari F.N.
|10,97 lei
|MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|11,78 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|10,97 lei
|MOL – Str. Sibiului nr. 1
|11,78 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|10,97 lei
|MOL – Calea Șurii Mari F.N.
|11,78 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B
|10,99 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|11,78 lei
|Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118
|10,99 lei
|OMV – Miercurea Sibiului, A1
|11,78 lei
În București, prețul benzinei a rămas nemodificat, fiind la un ban diferență față de pragul de 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor. Doar la Petrom, benzina costă 9,93 lei pe litru, conform datelor citate de Economica.net.
Aceste scumpiri se înscriu într-un trend ascendent al prețurilor la carburanți, semnalat și în ultimele săptămâni. Motorina, tot mai scumpă în România: cât mai costă plinul mașinii și Motorina s-a scumpit din nou: la unele stații se apropie de 11 lei/litru sunt doar două dintre articolele recente care au documentat evoluția prețurilor la pompă.
Majorările de preț la motorină afectează atât șoferii, cât și transportatorii, care resimt direct impactul în costurile zilnice. În timp ce motorina se apropie de 11 lei pe litru, benzina rămâne sub pragul de 10 lei, dar diferența este minimă în multe stații din București.
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