Pe scurt:

Motorina s-a scumpit din nou, iar prețul la pompă se apropie de 11 lei pe litru. Vezi cât costă acum în București și ce rețele au majorat tarifele.

Toate marile rețele de distribuție a carburanților din România au majorat prețurile la motorină marți, 22 septembrie 2026, apropiindu-se de pragul de 11 lei pe litru, potrivit HotNews.ro.

Scumpirile au fost aplicate de Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR, după ce luni, 21 septembrie 2026, OMV Petrom crescuse deja prețul motorinei cu 9 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV.

Rompetrol a majorat prețul motorinei cu 9 bani pe litru, la fel ca MOL. Lukoil, care avea deja cel mai mare preț înainte de scumpirea de la Petrom și OMV, a crescut tariful cu 6 bani pe litru. În benzinăriile SOCAR, motorina s-a scumpit cu 10 bani pe litru. Aceste creșteri vin după o perioadă de scumpiri repetate, iar prețul motorinei se apropie acum de pragul psihologic de 11 lei pe litru.

Prețurile la pompele din Sibiu

Prețurile carburanților continuă să varieze de la o stație la alta în Sibiu și în zona Miercurea Sibiului. Benzina standard pornește de la 9,91 lei pe litru, în timp ce benzina premium ajunge la 10,56 lei pe litru. La motorină, prețurile urcă până la 11,78 lei pe litru pentru sortimentele premium.

Benzină standard și premium

Benzină standardPrețBenzină premiumPreț
Socar – Str. Agricultorilor9,91 leiPetrom – Șos. Alba Iulia nr. 4910,41 lei
Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 499,93 leiPetrom – Calea Șurii Mari nr. 16B10,41 lei
Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B9,93 leiPetrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia10,41 lei
Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia9,93 leiSocar – Str. Agricultorilor10,51 lei
Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 449,93 leiSocar – Str. Gheorghe Dima nr. 4410,53 lei
Socar – Str. Semaforului nr. 29,93 leiGazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+93010,54 lei
Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B9,94 leiSocar – Șos. Alba Iulia nr. 108B10,54 lei
OMV – Miercurea Sibiului, A19,99 leiGazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A10,54 lei
OMV – Miercurea Sibiului, A19,99 leiRompetrol – Bd. Vasile Milea FN10,56 lei
MOL – Calea Șurii Mari F.N.9,99 leiRompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 4010,56 lei
MOL – Str. Sibiului nr. 19,99 leiRompetrol – Str. Ion Neculce10,56 lei
MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 19,99 leiRompetrol – Str. Căprioarelor nr. 110,56 lei
Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 1189,99 leiLukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B10,56 lei
Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B9,99 leiLukoil – Șos. Alba Iulia nr. 11810,56 lei
Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 409,99 leiOMV – Str. Alba Iulia 11410,56 lei
Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN9,99 leiOMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B10,56 lei
Rompetrol – Str. Ion Neculce9,99 leiMOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 110,56 lei
Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 19,99 leiMOL – Str. Sibiului nr. 110,56 lei
OMV – Str. Alba Iulia 1149,99 leiMOL – Calea Șurii Mari F.N.10,56 lei
OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B9,99 leiOMV – Miercurea Sibiului, A110,56 lei
Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A10,07 leiOMV – Miercurea Sibiului, A110,56 lei
Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+93010,07 lei

Motorină standard și premium

Motorină standardPrețMotorină premiumPreț
Socar – Str. Agricultorilor10,88 leiRompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 4010,97 lei
Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 4910,91 leiSocar – Str. Agricultorilor11,28 lei
Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B10,91 leiSocar – Str. Semaforului nr. 211,31 lei
Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia10,91 leiSocar – Str. Gheorghe Dima nr. 4411,31 lei
Socar – Str. Semaforului nr. 210,91 leiSocar – Șos. Alba Iulia nr. 108B11,34 lei
Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 4410,91 leiPetrom – Șos. Alba Iulia nr. 4911,68 lei
Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+93010,93 leiPetrom – Calea Șurii Mari nr. 16B11,68 lei
Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A10,93 leiPetrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia11,68 lei
Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B10,94 leiGazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+93011,69 lei
Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN10,97 leiGazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A11,69 lei
Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 4010,97 leiRompetrol – Bd. Vasile Milea FN11,78 lei
Rompetrol – Str. Ion Neculce10,97 leiRompetrol – Str. Ion Neculce11,78 lei
Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 110,97 leiRompetrol – Str. Căprioarelor nr. 111,78 lei
OMV – Str. Alba Iulia 11410,97 leiLukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B11,78 lei
OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B10,97 leiLukoil – Șos. Alba Iulia nr. 11811,78 lei
MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 110,97 leiOMV – Str. Alba Iulia 11411,78 lei
MOL – Str. Sibiului nr. 110,97 leiOMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B11,78 lei
MOL – Calea Șurii Mari F.N.10,97 leiMOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 111,78 lei
OMV – Miercurea Sibiului, A110,97 leiMOL – Str. Sibiului nr. 111,78 lei
OMV – Miercurea Sibiului, A110,97 leiMOL – Calea Șurii Mari F.N.11,78 lei
Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B10,99 leiOMV – Miercurea Sibiului, A111,78 lei
Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 11810,99 leiOMV – Miercurea Sibiului, A111,78 lei

În București, prețul benzinei a rămas nemodificat, fiind la un ban diferență față de pragul de 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor. Doar la Petrom, benzina costă 9,93 lei pe litru, conform datelor citate de Economica.net.

Aceste scumpiri se înscriu într-un trend ascendent al prețurilor la carburanți, semnalat și în ultimele săptămâni. Motorina, tot mai scumpă în România: cât mai costă plinul mașinii și Motorina s-a scumpit din nou: la unele stații se apropie de 11 lei/litru sunt doar două dintre articolele recente care au documentat evoluția prețurilor la pompă.

Majorările de preț la motorină afectează atât șoferii, cât și transportatorii, care resimt direct impactul în costurile zilnice. În timp ce motorina se apropie de 11 lei pe litru, benzina rămâne sub pragul de 10 lei, dar diferența este minimă în multe stații din București.

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