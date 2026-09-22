Pe scurt: Motorina s-a scumpit din nou, iar prețul la pompă se apropie de 11 lei pe litru. Vezi cât costă acum în București și ce rețele au majorat tarifele.

Toate marile rețele de distribuție a carburanților din România au majorat prețurile la motorină marți, 22 septembrie 2026, apropiindu-se de pragul de 11 lei pe litru, potrivit HotNews.ro.

Scumpirile au fost aplicate de Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR, după ce luni, 21 septembrie 2026, OMV Petrom crescuse deja prețul motorinei cu 9 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV.

Rompetrol a majorat prețul motorinei cu 9 bani pe litru, la fel ca MOL. Lukoil, care avea deja cel mai mare preț înainte de scumpirea de la Petrom și OMV, a crescut tariful cu 6 bani pe litru. În benzinăriile SOCAR, motorina s-a scumpit cu 10 bani pe litru. Aceste creșteri vin după o perioadă de scumpiri repetate, iar prețul motorinei se apropie acum de pragul psihologic de 11 lei pe litru.

Prețurile la pompele din Sibiu

Prețurile carburanților continuă să varieze de la o stație la alta în Sibiu și în zona Miercurea Sibiului. Benzina standard pornește de la 9,91 lei pe litru, în timp ce benzina premium ajunge la 10,56 lei pe litru. La motorină, prețurile urcă până la 11,78 lei pe litru pentru sortimentele premium.

Benzină standard și premium

Benzină standard Preț Benzină premium Preț Socar – Str. Agricultorilor 9,91 lei Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 10,41 lei Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 9,93 lei Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 10,41 lei Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 9,93 lei Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 10,41 lei Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 9,93 lei Socar – Str. Agricultorilor 10,51 lei Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9,93 lei Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,53 lei Socar – Str. Semaforului nr. 2 9,93 lei Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 10,54 lei Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9,94 lei Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,54 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 9,99 lei Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,54 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 9,99 lei Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN 10,56 lei MOL – Calea Șurii Mari F.N. 9,99 lei Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 10,56 lei MOL – Str. Sibiului nr. 1 9,99 lei Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,56 lei MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9,99 lei Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,56 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 9,99 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,56 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9,99 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,56 lei Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 9,99 lei OMV – Str. Alba Iulia 114 10,56 lei Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN 9,99 lei OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 10,56 lei Rompetrol – Str. Ion Neculce 9,99 lei MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,56 lei Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 9,99 lei MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,56 lei OMV – Str. Alba Iulia 114 9,99 lei MOL – Calea Șurii Mari F.N. 10,56 lei OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 9,99 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,56 lei Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,07 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,56 lei Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 10,07 lei – –

Motorină standard și premium

Motorină standard Preț Motorină premium Preț Socar – Str. Agricultorilor 10,88 lei Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 10,97 lei Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 10,91 lei Socar – Str. Agricultorilor 11,28 lei Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 10,91 lei Socar – Str. Semaforului nr. 2 11,31 lei Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 10,91 lei Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 11,31 lei Socar – Str. Semaforului nr. 2 10,91 lei Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 11,34 lei Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,91 lei Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 11,68 lei Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 10,93 lei Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 11,68 lei Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,93 lei Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 11,68 lei Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,94 lei Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 11,69 lei Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN 10,97 lei Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 11,69 lei Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 10,97 lei Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN 11,78 lei Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,97 lei Rompetrol – Str. Ion Neculce 11,78 lei Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,97 lei Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 11,78 lei OMV – Str. Alba Iulia 114 10,97 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 11,78 lei OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 10,97 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 11,78 lei MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,97 lei OMV – Str. Alba Iulia 114 11,78 lei MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,97 lei OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B 11,78 lei MOL – Calea Șurii Mari F.N. 10,97 lei MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 11,78 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,97 lei MOL – Str. Sibiului nr. 1 11,78 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,97 lei MOL – Calea Șurii Mari F.N. 11,78 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,99 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 11,78 lei Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,99 lei OMV – Miercurea Sibiului, A1 11,78 lei

În București, prețul benzinei a rămas nemodificat, fiind la un ban diferență față de pragul de 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor. Doar la Petrom, benzina costă 9,93 lei pe litru, conform datelor citate de Economica.net.

Aceste scumpiri se înscriu într-un trend ascendent al prețurilor la carburanți, semnalat și în ultimele săptămâni. Motorina, tot mai scumpă în România: cât mai costă plinul mașinii și Motorina s-a scumpit din nou: la unele stații se apropie de 11 lei/litru sunt doar două dintre articolele recente care au documentat evoluția prețurilor la pompă.

Majorările de preț la motorină afectează atât șoferii, cât și transportatorii, care resimt direct impactul în costurile zilnice. În timp ce motorina se apropie de 11 lei pe litru, benzina rămâne sub pragul de 10 lei, dar diferența este minimă în multe stații din București.