Locuitorii din Cisnădie se confruntă cu un disconfort major din cauza presiunii scăzute a apei potabile. Mai multe familii reclamă că situația trenează de luni de zile, afectându-le activitățile zilnice. Primarul Mircea Orlățan a oferit explicații cu privire la lucrările efectuate.

„Nu putem să folosim apa caldă”

O lucrare majoră, pentru schimbarea rețelei de apă, este în desfășurare la Cisnădie. Dar, odată cu aceasta, a apărut și disconfortul în rândul cetățenilor. Oamenii sunt nemulțumiți și spun că, de 3 luni, apa curge fără presiune.

Andrada, o locuitoare din Cisnădie care a contactat redacția Ora de Sibiu, a explicat felul în care această problemă afectează gospodăriile din oraș. „În oraș, pe diverse străzi, inclusiv pe strada Livezii unde locuiesc, avem o problemă de presiune scăzută a apei, ceea ce ne afectează centralele sau le face nefuncționale, mașinile de spălat, cât și alte aparate ce folosesc apă curentă. Am făcut numeroase plângeri la Apă Canal Sibiu, de circa 3 luni le semnalăm și nu se întâmplă nimic”, povestește cititoarea.

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Aceasta subliniază că, deși au mai existat episoade similare în anii trecuți, acum problema a devenit o constantă. „Sunt foarte dese situațiile când nu putem să folosim apa caldă. (…) Nu știm care este cauza, însă este extrem de neplăcut să fii în situația de a nu avea apă curentă sau a nu putea folosi apa caldă”, a mai punctat femeia.

Primarul Mircea Orlățan explică despre ce lucrări este vorba

Contactat pentru a clarifica situația, primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a explicat că variațiile de presiune sunt cauzate de o serie de lucrări de infrastructură aflate în plină desfășurare, derulate de operatorul Apă Canal Sibiu.

„Se fac reabilitări la rezervoarele de pe strada Cetății în cadrul proiectului de modernizare a rețelelor. Acum se lucrează la rezervorul principal, dar sunt funcționale două rezervoare mai mici”, a declarat edilul.

Potrivit primarului, locuitorii mai au de așteptat puțin până la normalizarea situației. „Lucrările vor mai dura aproximativ 3 săptămâni – o lună, potrivit celor de la Apă Canal”, a precizat Mircea Orlățan.