O practică străveche din China ajunge la Sibiu: patru zile de Qigong, demonstrații și ateliere asiatice

Sibienii vor putea descoperi în această săptămână o practică veche chinezească despre care poate nu au auzit până acum. Qigong Fest, primul festival itinerant din România dedicat exclusiv Qigong-ului, ajunge la Sibiu între 24 și 27 septembrie. Vor fi demonstrații în Parcul Sub Arini, ateliere de caligrafie și pictură asiatică și sesiuni de practică.

Qigong-ul este o practică tradițională chinezească ce combină mișcarea lentă, respirația și concentrarea. Exercițiile sunt, de regulă, blânde și controlate și pot fi practicate de persoane de vârste diferite, iar Sibiul devine, la finalul acestei săptămâni, locul de întâlnire al practicanților din România.

Qigong Fest, primul festival itinerant din țară dedicat exclusiv acestei practici, ajunge la Sibiu între 24 și 27 septembrie. Evenimentul aduce demonstrații în Parcul Sub Arini, ateliere de caligrafie, pictură și ikebana, dar și o conferință la care vor participa Cristina Bâtlan și medicul Vasile Oșean.

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Organizatorii se așteptă la un număr de peste 100 de participanți. „Ne așteptăm ca în acest an să avem 100 de practicanți la această celebrare a Qigong-ului, metodă ancestrală creată în China antică pentru menținerea unei buni stări de sănătate și pentru obținerea longevității, rezervată familiei regale și aristocrației. Practicanții vor participa la sesiunile dedicate de practică matinală în parc, la demonstrația de tehnici în mișcare de sâmbătă, precum și la atelierele creative cu tematică asiatică. Cei mai curajoși dintre ei s-au înscris și vor participa la întreceri, concursuri amicale în care își verifică nivelul de practică”, a declarat Oana-Maria Horotan, vicepreședintă a Asociației de Qigong Baia Mare și directorul festivalului.

Demonstrație de Qigong în Sub Arini

Unul dintre evenimentele la care pot participa direct sibienii are loc sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 12:00, în Parcul Sub Arini, în zona Hotelului Silva.

Trainerii și practicanții Școlii QilinGong vor susține o demonstrație publică în cadrul căreia vor prezenta două seturi de exerciții: Ba Duan Jin – Brocardul de Aur și Yi Jin Jing – Metoda Transformării Tendoanelor.

„Qi înseamnă energie, Gong înseamnă măiestrie, astfel Qigong-ul este măiestria lucrului cu energia în interiorul propriului corp. Aceste tehnici de Qigong au devenit din ce în ce mai populare la nivel global în ultimii ani, oferind efecte rapide spre starea de bine. Qigong-ul poate fi practicat de la vârste mici până la vârste foarte înaintate, mișcările fiind blânde, cu respirații line și folosindu-ne concentrarea. Astfel se obțin rezultatele pentru reglarea și întărirea corpului și a minții”, explică Oana-Maria Horotan.

Evenimentul este deschis publicului, iar cei interesați pot vedea cum se desfășoară o sesiune de Qigong și pot descoperi exercițiile prezentate de practicanți.

De asemenea, cei interesați pot participa la conferința „Întoarcerea la esență”, programată vineri, 25 septembrie, de la ora 17:30, la Hotelul Împăratul Romanilor. Printre invitați se numără Cristina Bâtlan, co-fondatoarea Musette și Chanand, și Vasile Oșean, medic coordonator în cadrul Federației Române de Canotaj. Conferința va fi transmisă live pe pagina de Facebook QigongFest.

Caligrafie, pictură asiatică și ikebana, pentru toate vârstele

Festivalul nu este dedicat exclusiv celor care practică Qigong. Organizatorii au pregătit și ateliere creative pentru publicul larg, inclusiv pentru copi, familii, dat și pentru turiști. „Qigong Fest este un festival itinerant, iar anul acesta ajunge la Sibiu, un oraș aflat pe lista multor turiști români. Astfel le oferim participanților la festival și un mic tur al orașului, îmbinând Qigong-ul cu distracția, cafelele și voia bună”, a mai spus organizatoarea.

Participanții pot încerca caligrafia chineză, pictura asiatică și ikebana. Atelierele încep joi, 24 septembrie, de la ora 18:30, la Hotelul Împăratul Romanilor.

Accesul la evenimentele publice este gratuit, în timp ce participarea la ateliere se face pe bază de înscriere și donație.