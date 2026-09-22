Lucrările continuă pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, unde constructorii au ajuns la una dintre operațiunile complexe de la Viaductul 23. Este vorba despre lansarea tablierului metalic al structurii care va traversa DJ 703H. Viaductul va avea o lungime de 420 de metri, iar structura metalică depășește 3.600 de tone, potrivit informațiilor transmise de DRDP Craiova.

Viaductul 23 este alcătuit din șase deschideri, fiecare cu o lungime de 70 de metri, iar tablierul metalic se află la aproximativ 13 metri înălțime.

Operațiunea aflată acum în desfășurare nu presupune montarea întregii structuri dintr-o singură bucată. Potrivit DRDP Craiova, lansarea tablierului este realizată în două etape pentru fiecare sens de mers, printr-o succesiune de operațiuni adaptate configurației terenului și viaductului.

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Cum este „împins” tablierul peste pilele viaductului

În prima etapă, o parte a tablierului metalic este asamblată în zona special amenajată pentru montaj. Ulterior, structura este lansată progresiv peste pilele viaductului.

După ce această porțiune înaintează, constructorii asamblează în spatele frontului de lansare următoarea parte a tablierului. Procesul este repetat succesiv până când structura ajunge în poziția finală.

DRDP Craiova precizează că operațiunea necesită precizie, coordonare și un control permanent al fiecărei etape de asamblare și lansare, având în vedere atât dimensiunile, cât și greutatea structurii metalice.

Viaduct de 420 de metri pe Secțiunea 3 a A1 Sibiu–Pitești

La final, Viaductul 23 va măsura 420 de metri și va permite autostrăzii să traverseze DJ 703H. Cele peste 3.600 de tone de structură metalică vor fi distribuite pe cele șase deschideri de câte 70 de metri.

Lucrările fac parte din Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, tronson pe care sunt necesare numeroase structuri de artă din cauza reliefului dificil traversat de viitoarea autostradă.

Imaginile publicate de DRDP Craiova surprind una dintre etapele lansării tablierului metalic de la Viaductul 23, una dintre structurile importante aflate în execuție pe viitoarea autostradă care va asigura legătura rutieră de mare viteză dintre Sibiu și Pitești.