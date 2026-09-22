Pe scurt: Școala nr. 23 din Sibiu a trecut printr-o transformare majoră: consum redus de energie, spații moderne și facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Școala nr. 23 de pe strada Oslo, din cartierul Țiglari, a fost complet modernizată și eficientizată energetic, în urma unui proiect de 7,51 milioane de lei finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Regiunea Centru.

Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, lucrările au vizat atât creșterea confortului pentru elevi și profesori, cât și reducerea semnificativă a consumului de energie și a emisiilor de carbon.

Primarul Astrid Fodor a declarat că „Educația a fost domeniul în care am investit cel mai mult din PNRR, pe lângă sumele pe care le-am alocat din bugetul local pentru diverse lucrări de reparații și dotări. Investițiile continuă acum din fondurile Programului Regiunea Centru. Astfel, Sibiul stă tot mai bine la infrastructura pentru educație și deci asigurăm elevilor și profesorilor condițiile pentru a se concentra pe studiu și pentru a face performanță.”

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Clădirea funcționează cu energie verde și are sisteme moderne de climatizare

Lucrările de modernizare, în valoare de 5,5 milioane de lei și realizate de firma SC BalorCons SRL, au inclus instalarea de panouri fotovoltaice care asigură energia necesară pentru iluminat, ventilație și centrala termică.

Spațiile interioare beneficiază de sisteme de ventilație cu recuperare și reutilizare a căldurii, iar încălzirea este asigurată de două centrale noi și pompe de căldură aer-apă, care oferă și climatizare în zilele călduroase. În sălile de clasă au fost montate ventiloconvectoare, iar pe holuri și în grupurile sanitare au fost instalate radiatoare noi de tip panou, din oțel.

Pentru a menține căldura în interior, fațadele, planșeele, acoperișul și soclul au fost izolate, iar ferestrele au fost înlocuite cu tâmplărie din aluminiu și geam termopan. Iluminatul a fost modernizat cu corpuri LED performante, comandate de la distanță, cu intensitate și timp de funcționare reglabile în funcție de activitatea din spații.

Accesibilitate, spații verzi și facilități pentru elevi

Clădirea este acum accesibilă și persoanelor cu dizabilități, fiind dotată cu platforme elevatoare și dispozitive de ghidaj și alertare pentru persoanele nevăzătoare. Spațiile verzi exterioare au fost refăcute, fiind plantați 15 arbori și amenajată o zonă cu stâncărie, arbuști ornamentali și o alee senzorială pentru a încuraja elevii să petreacă pauzele în aer liber. Printre elementele inedite se numără o grădină de legume și un hotel pentru insecte.

Modernizarea a dus la o reducere estimată de 65% a consumului de utilități, iar emisiile de carbon generate de funcționarea clădirii sunt preconizate să scadă cu peste 70%. Economiile la costurile cu utilitățile nu afectează confortul elevilor și profesorilor, care beneficiază acum de un spațiu sigur și prietenos.

Proiectul de la Școala nr. 23 se înscrie în seria de modernizări din județ, după cum s-a întâmplat recent și la școala din Biertan.

Investiții suplimentare pentru siguranța la incendiu

Separat de proiectul de eficientizare energetică, la Școala nr. 23 s-au realizat și lucrări pentru creșterea siguranței la incendiu, cu o investiție de aproape 1 milion de lei din bugetul local. Aceste intervenții, aflate aproape de finalizare, au inclus instalarea de detectoare de fum, o centrală de avertizare la incendiu, o instalație de hidranți interiori complet echipați și o sursă de rezervă de energie pentru sistemele de alarmare.

Ușile interioare și planșeele au fost înnoite cu materiale izolante, iar la exterior s-au montat paratrăznet și priză de pământ. Alimentarea cu apă a fost redimensionată pentru a asigura debitul necesar în caz de incendiu.

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