Patru câini polițiști din Sibiu ies la pensie: își caută familii adoptive / foto

Pe scurt: Patru câini antrenați de la Centrul Chinologic Sibiu își caută familii noi. Adopția este gratuită, iar centrul oferă toate informațiile necesare pentru cei interesați.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu a anunțat marți, 22 septembrie 2026, că patru câini antrenați din cadrul instituției sunt disponibili pentru adopție gratuită.

Potrivit postării publicate pe Facebook, fiecare dintre acești câini are o poveste aparte, fiind crescuți și instruiți în cadrul centrului, unde au învățat despre muncă, disciplină, loialitate și prietenie.

Reprezentanții centrului subliniază că animalele au oferit, de-a lungul timpului, devotament și loialitate, iar acum a venit momentul ca povestea lor să continue într-un alt loc, alături de oameni care să le ofere grijă, răbdare și un cămin stabil.

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Adopția acestor câini se face cu titlu gratuit, însă este necesară respectarea tuturor procedurilor și condițiilor legale aplicabile pentru astfel de donații.

Persoanele interesate să ofere un nou început unuia dintre acești câini sunt invitate să contacteze Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu pentru a primi informații detaliate despre procedura de donație și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească. Centrul a pus la dispoziție un număr de telefon, 0269 235181, și o adresă de e-mail, ccs@centrulchinologic.ro, pentru cei care doresc să afle mai multe detalii sau să inițieze procesul de adopție.

În postare, reprezentanții centrului transmit că pentru câini, această schimbare reprezintă un nou capitol, iar pentru viitorii stăpâni poate fi începutul unei prietenii pe viață. Imaginile publicate prezintă cele patru exemplare canine care urmează să fie donate, fiecare având nevoie de un nou cămin.

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