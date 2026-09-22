Pe scurt: Zeci de percheziții și mandate de aducere au fost operate în urma protestului din Piața Victoriei, ancheta vizând inclusiv agresiuni asupra jandarmilor și a unor angajați ai unui trust media.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au desfășurat marți, 22 septembrie, 29 de percheziții domiciliare și au pus în executare 30 de mandate de aducere într-un dosar penal care investighează incidentele violente petrecute la protestul din Piața Victoriei din 15 septembrie.

Potrivit Mediafax, acțiunea a avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Perchezițiile s-au desfășurat atât în București, cât și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.

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Dosarul vizează 40 de persoane, cercetate pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Anchetatorii susțin că, în timpul protestului din 15 septembrie, o parte dintre participanți ar fi recurs la acte de violență și ar fi adresat amenințări jandarmilor aflați în misiune. Mai multe obiecte, printre care borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate spre forțele de ordine.

De asemenea, polițiștii afirmă că unii manifestanți ar fi lovit jandarmi cu pumnii, picioarele și cu obiecte din lemn, inclusiv bâte.

Investigația vizează și agresarea fizică a două persoane angajate ale unui trust media, care se aflau la fața locului în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Tot în timpul manifestației, mai mulți protestatari ar fi provocat distrugeri unei autospeciale și altor bunuri aparținând Jandarmeriei.

Din cele 40 de persoane vizate, pentru 10 inculpați fuseseră dispuse anterior măsuri preventive. Perchezițiile de marți au avut ca scop identificarea și administrarea unor noi probe pentru documentarea activității infracționale. Cele 30 de mandate de aducere au fost puse în executare în cadrul aceleiași operațiuni.