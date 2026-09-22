Pe scurt:
Numărul elevilor cu CES integrați în școlile de masă crește, dar profesorii de sprijin sunt tot mai puțini. În unele județe, un singur profesor are în grijă peste 100 de copii.
Un elev cu cerințe educaționale speciale (CES) din județul Mureș primește, în medie, doar 6 minute pe săptămână de activitate directă din partea unui profesor itinerant și de sprijin, dacă cele 12 ore disponibile din normă sunt împărțite între cei 120 de copii care îi revin unui singur cadru didactic.
Într-un an școlar cu 36 de săptămâni, acest lucru înseamnă aproximativ 4 ore de sprijin individualizat, potrivit unei analize realizate de Edupedu.ro pe baza datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării în august 2026.
La nivel național, 73.247 de elevi cu CES sunt integrați în învățământul de masă de stat, iar pentru aceștia există doar 1.700 de profesori itineranți și de sprijin angajați în cadrul CJRAE/CMBRAE. Aceste cifre apar într-un răspuns oficial al Ministerului Educației și Cercetării, nr. 10255/21.08.2026, la o întrebare parlamentară adresată de deputata Cristina-Emanuela Dascălu privind accesul la educație incluzivă pentru elevii cu CES.
Câți elevi cu CES revin statistic unui profesor de sprijin în fiecare județ
|Județ
|Elevi CES
|Profesori de sprijin
|Elevi CES / profesor
|Mureș
|1.921
|16
|120,1
|Galați
|1.609
|14
|114,9
|Vrancea
|976
|12
|81,3
|Dâmbovița
|2.073
|26
|79,7
|Călărași
|764
|10
|76,4
|Bacău
|1.862
|25
|74,5
|Suceava
|2.553
|36
|70,9
|Bistrița-Năsăud
|1.590
|25
|63,6
|Sălaj
|1.212
|20
|60,6
|Botoșani
|1.828
|31
|59,0
|Iași
|2.006
|34
|59,0
|Vaslui
|1.671
|30
|55,7
|Caraș-Severin
|1.354
|25
|54,2
|Alba
|1.173
|23
|51,0
|Constanța
|2.448
|48
|51,0
|Neamț
|1.858
|37
|50,2
|Satu Mare
|800
|16
|50,0
|Dolj
|1.586
|32
|49,6
|Prahova
|2.395
|49
|48,9
|Maramureș
|1.693
|35
|48,4
|Vâlcea
|1.456
|31
|47,0
|Olt
|982
|21
|46,8
|Ialomița
|1.397
|30
|46,6
|Buzău
|1.624
|36
|45,1
|Covasna
|740
|17
|43,5
|Ilfov
|1.506
|35
|43,0
|Hunedoara
|1.444
|34
|42,5
|Brăila
|1.283
|31
|41,4
|Mehedinți
|1.010
|27
|37,4
|Teleorman
|897
|24
|37,4
|Cluj
|3.343
|96
|34,8
|Arad
|1.866
|55
|33,9
|Timiș
|3.110
|95
|32,7
|București
|6.973
|214
|32,6
|Tulcea
|675
|21
|32,1
|Argeș
|2.497
|81
|30,8
|Bihor
|2.022
|66
|30,6
|Gorj
|1.343
|45
|29,8
|Harghita
|1.525
|56
|27,2
|Sibiu
|1.701
|63
|27,0
|Brașov
|1.950
|78
|25,0
|Giurgiu
|531
|0
|nu poate fi calculat
|TOTAL
|73.247
|1.700
|43,1
Media națională arată că un profesor de sprijin are în grijă aproximativ 43 de elevi cu CES în anul școlar 2025-2026, față de 28 de elevi în 2023-2024. Astfel, numărul elevilor alocați fiecărui profesor a crescut cu 15, deși legislația prevede un raport de un profesor la 12 elevi. Diferențele între județe sunt semnificative: în Brașov, un profesor de sprijin are 25 de elevi, în timp ce în Mureș ajunge la 120, iar în Galați la 115. În județul Giurgiu, Ministerul Educației raportează 531 de elevi cu CES și niciun profesor itinerant sau de sprijin în cadrul CJRAE.
Distribuția elevilor cu CES pe niveluri de învățământ arată că cei mai mulți sunt în ciclul primar și gimnazial: 26.070 în primar și 25.593 în gimnazial, adică peste 70% din total. Bucureștiul are cel mai mare număr de elevi cu CES integrați în școlile de masă (6.973), urmat de Cluj (3.343), Timiș (3.110), Suceava (2.553), Argeș (2.497), Constanța (2.448) și Prahova (2.395).
Ministerul Educației a transmis două seturi de date diferite pentru anul școlar 2025-2026: cifra de 73.247 se referă la elevii cu CES integrați în învățământul de masă de stat, în timp ce o altă raportare anterioară menționa 91.366 de copii și elevi cu CES, incluzând și alte forme de școlarizare.
Deficitul de profesori de sprijin afectează capacitatea sistemului de a oferi intervenție adaptată, recuperare și monitorizare pentru fiecare elev cu CES. În aceste condiții, sprijinul individualizat devine aproape imposibil, iar responsabilitatea pentru integrarea reală a acestor elevi revine, în mare parte, profesorilor de la clasă, care nu au întotdeauna pregătirea necesară sau resursele pentru a răspunde nevoilor specifice.
Pe lângă profesorii itineranți și de sprijin, sistemul mai dispune de consilieri școlari, profesori consilieri/psihologi și logopezi, însă numărul acestora nu este suficient pentru a acoperi toate cerințele. Ministerul Educației a anunțat că pregătește noi măsuri pentru educația incluzivă, dar nu a oferit detalii concrete privind creșterea numărului de specialiști sau modificarea normelor de lucru pentru profesorii de sprijin.
Ultima oră
- Peste 1.700 de copii cu CES în școlile din Sibiu: marea problemă este cine îi sprijină acum 2 minute
- Revoltă la Săliște față de proiectul carierei de magneziu de la Rășinari: „Se va face doar peste cadavrele noastre” / video acum 13 minute
- Ateliere gratuite de respirație pentru sibieni: exercițiile pot fi făcute apoi și acasă acum 17 minute
- Călin Georgescu nu va fi arestat preventiv: decizia luată de Tribunalul București acum 59 de minute
- Termen important pentru contribuabili la final de septembrie: ce declarații trebuie depuse acum o oră