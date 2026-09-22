Pe scurt: Numărul elevilor cu CES integrați în școlile de masă crește, dar profesorii de sprijin sunt tot mai puțini. În unele județe, un singur profesor are în grijă peste 100 de copii.

Un elev cu cerințe educaționale speciale (CES) din județul Mureș primește, în medie, doar 6 minute pe săptămână de activitate directă din partea unui profesor itinerant și de sprijin, dacă cele 12 ore disponibile din normă sunt împărțite între cei 120 de copii care îi revin unui singur cadru didactic.

Într-un an școlar cu 36 de săptămâni, acest lucru înseamnă aproximativ 4 ore de sprijin individualizat, potrivit unei analize realizate de Edupedu.ro pe baza datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării în august 2026.

La nivel național, 73.247 de elevi cu CES sunt integrați în învățământul de masă de stat, iar pentru aceștia există doar 1.700 de profesori itineranți și de sprijin angajați în cadrul CJRAE/CMBRAE. Aceste cifre apar într-un răspuns oficial al Ministerului Educației și Cercetării, nr. 10255/21.08.2026, la o întrebare parlamentară adresată de deputata Cristina-Emanuela Dascălu privind accesul la educație incluzivă pentru elevii cu CES.

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Câți elevi cu CES revin statistic unui profesor de sprijin în fiecare județ

Județ Elevi CES Profesori de sprijin Elevi CES / profesor Mureș 1.921 16 120,1 Galați 1.609 14 114,9 Vrancea 976 12 81,3 Dâmbovița 2.073 26 79,7 Călărași 764 10 76,4 Bacău 1.862 25 74,5 Suceava 2.553 36 70,9 Bistrița-Năsăud 1.590 25 63,6 Sălaj 1.212 20 60,6 Botoșani 1.828 31 59,0 Iași 2.006 34 59,0 Vaslui 1.671 30 55,7 Caraș-Severin 1.354 25 54,2 Alba 1.173 23 51,0 Constanța 2.448 48 51,0 Neamț 1.858 37 50,2 Satu Mare 800 16 50,0 Dolj 1.586 32 49,6 Prahova 2.395 49 48,9 Maramureș 1.693 35 48,4 Vâlcea 1.456 31 47,0 Olt 982 21 46,8 Ialomița 1.397 30 46,6 Buzău 1.624 36 45,1 Covasna 740 17 43,5 Ilfov 1.506 35 43,0 Hunedoara 1.444 34 42,5 Brăila 1.283 31 41,4 Mehedinți 1.010 27 37,4 Teleorman 897 24 37,4 Cluj 3.343 96 34,8 Arad 1.866 55 33,9 Timiș 3.110 95 32,7 București 6.973 214 32,6 Tulcea 675 21 32,1 Argeș 2.497 81 30,8 Bihor 2.022 66 30,6 Gorj 1.343 45 29,8 Harghita 1.525 56 27,2 Sibiu 1.701 63 27,0 Brașov 1.950 78 25,0 Giurgiu 531 0 nu poate fi calculat TOTAL 73.247 1.700 43,1

Media națională arată că un profesor de sprijin are în grijă aproximativ 43 de elevi cu CES în anul școlar 2025-2026, față de 28 de elevi în 2023-2024. Astfel, numărul elevilor alocați fiecărui profesor a crescut cu 15, deși legislația prevede un raport de un profesor la 12 elevi. Diferențele între județe sunt semnificative: în Brașov, un profesor de sprijin are 25 de elevi, în timp ce în Mureș ajunge la 120, iar în Galați la 115. În județul Giurgiu, Ministerul Educației raportează 531 de elevi cu CES și niciun profesor itinerant sau de sprijin în cadrul CJRAE.

Distribuția elevilor cu CES pe niveluri de învățământ arată că cei mai mulți sunt în ciclul primar și gimnazial: 26.070 în primar și 25.593 în gimnazial, adică peste 70% din total. Bucureștiul are cel mai mare număr de elevi cu CES integrați în școlile de masă (6.973), urmat de Cluj (3.343), Timiș (3.110), Suceava (2.553), Argeș (2.497), Constanța (2.448) și Prahova (2.395).

Ministerul Educației a transmis două seturi de date diferite pentru anul școlar 2025-2026: cifra de 73.247 se referă la elevii cu CES integrați în învățământul de masă de stat, în timp ce o altă raportare anterioară menționa 91.366 de copii și elevi cu CES, incluzând și alte forme de școlarizare.

Deficitul de profesori de sprijin afectează capacitatea sistemului de a oferi intervenție adaptată, recuperare și monitorizare pentru fiecare elev cu CES. În aceste condiții, sprijinul individualizat devine aproape imposibil, iar responsabilitatea pentru integrarea reală a acestor elevi revine, în mare parte, profesorilor de la clasă, care nu au întotdeauna pregătirea necesară sau resursele pentru a răspunde nevoilor specifice.

Pe lângă profesorii itineranți și de sprijin, sistemul mai dispune de consilieri școlari, profesori consilieri/psihologi și logopezi, însă numărul acestora nu este suficient pentru a acoperi toate cerințele. Ministerul Educației a anunțat că pregătește noi măsuri pentru educația incluzivă, dar nu a oferit detalii concrete privind creșterea numărului de specialiști sau modificarea normelor de lucru pentru profesorii de sprijin.