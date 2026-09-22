Povestea lui Radu din Șeica Mare: la doar 7 ani, cărțile și matematica sunt printre marile sale pasiuni / foto

Pe scurt: Radu din Șeica Mare citește de la trei ani și face calcule mental, uimind comunitatea prin abilitățile sale excepționale.

Radu, un băiat de 7 ani din Șeica Mare, atrage atenția comunității prin abilitățile sale intelectuale deosebite.

Potrivit unei postări publicate de Raluca Turcan pe Facebook, Radu a început să citească înainte de a împlini trei ani și are o pasiune evidentă pentru lectură. El reușește să rezolve calcule matematice în minte și manifestă o curiozitate ieșită din comun pentru lumea din jur.

Raluca Turcan a relatat că l-a întâlnit pe Radu în Șeica Mare, unde a fost impresionată de modul în care copilul vorbește despre cărți și de dorința lui de a învăța lucruri noi.

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„Radu citește de când nici nu împlinise trei ani, face calcule în minte și are acea curiozitate care te face să vrei să-i răspunzi la orice întrebare”, a scris Raluca Turcan în postarea sa

Copilul a povestit că îi place să citească atât povești, cât și cărți de știință, iar printre preferințele sale se numără volumele care explică fenomenele naturale și universul. Radu a menționat că îi place să descopere lucruri noi și să pună întrebări, iar părinții îl susțin în această pasiune, oferindu-i acces la cărți și materiale educative.

Comunitatea din Șeica Mare îl cunoaște pe Radu ca pe un copil curios și dornic să învețe, iar exemplul său este apreciat de cei din jur. Raluca Turcan a subliniat importanța susținerii copiilor cu aptitudini speciale și a încurajat părinții și cadrele didactice să le ofere sprijinul necesar pentru a-și dezvolta potențialul.

Radu este unul dintre copiii care demonstrează că pasiunea pentru lectură și cunoaștere poate apărea de la vârste foarte fragede, iar susținerea familiei și a comunității joacă un rol esențial în dezvoltarea lor.