Pe scurt: Candidații români își doresc salarii mai mari decât pot oferi angajatorii, iar decalajul crește în anumite domenii. Vezi ce sectoare plătesc cel mai bine și unde se află cele mai mari diferențe.

Lucrătorii din România solicită un salariu net de 7.000 lei pe lună atunci când vor să se angajeze, însă companiile oferă, în medie, doar 5.400 lei net, potrivit unui studiu realizat de agenția de recrutare International Work Finder (IWF), citat de startupcafe.ro.

Diferența dintre așteptările salariale ale candidaților și ofertele angajatorilor ajunge astfel la aproximativ 30%.

România rămâne una dintre cele mai accesibile piețe ale muncii din Uniunea Europeană, cu un cost orar al forței de muncă de 13,6 euro, adică aproape o treime din media UE, care este de 34,9 euro/oră, conform primei ediții a Barometrului Salariilor din România 2026.

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Totuși, avantajul competitiv al costului scăzut începe să se reducă, pe fondul creșterii accelerate a salariilor și al deficitului de personal calificat. În ultimul an, costul orar al muncii în România a crescut cu 10,6%, unul dintre cele mai ridicate ritmuri din afara zonei euro.

Salariile cele mai mari sunt în IT, iar Bucureștiul conduce topul regional

Sectorul IT continuă să ofere cele mai mari salarii din România, cu o mediană netă de 11.750 lei pe lună, de peste două ori media națională. Pe următoarele poziții se află sectorul juridic și cel farmaceutic, fiecare cu o medie de 11.000 lei, iar vânzările completează topul cu 10.750 lei.

La polul opus, retailul are cele mai mici salarii dintre domeniile analizate, cu o medie netă de 4.700 lei pe lună.

Cel mai bine plătit rol analizat în cadrul studiului este cel de Director Medical, cu o medie netă de 28.000 lei, de aproape zece ori peste nivelul pozițiilor de intrare din grilă. “Astăzi, salariul nu mai reflectă doar responsabilitatea unui rol, ci și cât de dificil este să găsești persoana potrivită.

Pentru poziții precum CISO, Enterprise Architect sau specialiști senior din industria farmaceutică, numărul candidaților relevanți la nivel național se măsoară în zeci, nu în sute, iar acest lucru se vede direct în nivelul pachetelor salariale”, a declarat Georgiana Brudaru, Head of Recruitment la International Work Finder.

Studiul evidențiază că diferența dintre așteptările salariale și ofertele companiilor nu mai scade odată cu evoluția economiei, așa cum se întâmpla în ciclurile economice anterioare. În prezent, candidații solicită, în medie, 7.000 lei net, iar companiile oferă 5.400 lei, rezultând un decalaj de aproximativ 30%.

În anumite domenii, precum ingineria energetică, diferența ajunge la 42%, iar în banking și real estate, la aproximativ 40%.

Analiza regională arată diferențe importante între principalele centre economice și restul țării. Bucureștiul are un salariu net mediu de 7.073 lei, cu 46% peste media celor 42 de unități administrative analizate (4.839 lei). Capitala este urmată de Cluj, cu 6.633 lei (+37%), și Timiș, cu 6.192 lei (+28%). La polul opus se află Hunedoara, cu un salariu mediu net de 4.108 lei.

Georgiana Brudaru subliniază că “piața muncii din România devine tot mai polarizată. Pentru companiile care nu pot concura cu salariile din București sau Cluj, soluția nu este întotdeauna majorarea bugetelor, ci dezvoltarea unor strategii de recrutare adaptate specificului fiecărei regiuni și, acolo unde este necesar, accesarea unor noi surse de talent, inclusiv din afara României”.

În acest context, tot mai multe firme apelează la muncitori străini sau la strategii alternative de recrutare.

Studiul mai arată că, deși salariile nominale din România au crescut cu 4,8% în 2025, inflația de 9,7% a anulat aproape integral acest avans, iar salariul real al angajaților s-a redus cu aproximativ 4,5%. Barometrul Salariilor din România 2026 include 246 de roluri, din 11 sectoare economice și 42 de unități administrative, oferind companiilor un reper actualizat privind nivelurile de remunerare din piață.

“Salariul rămâne unul dintre cei mai importanți factori în alegerea unui loc de muncă, însă valoarea unei oferte este întotdeauna evaluată în raport cu piața. De aceea, companiile au nevoie de repere obiective pentru a înțelege dacă politicile lor de remunerare sunt competitive și aliniate așteptărilor candidaților”, a mai spus Georgiana Brudaru.

International Work Finder este o companie românească de recrutare și consultanță în resurse umane, cu peste nouă ani de experiență în recrutare națională și internațională, care a recrutat peste 25.000 de lucrători din afara Uniunii Europene.