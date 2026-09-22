Pe scurt: Nicușor Dan spune că doar DIICOT poate clarifica acuzațiile aduse lui Călin Georgescu și insistă pe respectarea prezumției de nevinovăție. Cazul a stârnit reacții politice și proteste în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, la New York, că ancheta privind reținerea lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, este exclusiv responsabilitatea DIICOT, subliniind că respectă prezumția de nevinovăție.

Potrivit AGERPRES, Nicușor Dan a precizat că între Administrația Prezidențială și sistemul judiciar există o separație constituțională clară.

„Este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică, și e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și evident că respectăm prezumția de nevinovăție, asta e tot ce pot să spun. Mai departe, între Administrația Prezidențială și sistemul judiciar, există o separație constituțională”, a declarat președintele pentru jurnaliștii români.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Nicușor Dan a comentat și nivelul scăzut de încredere al populației în justiție, menționând că „dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%.

Și atunci evident că pare că totul este un aranjament, cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Nu pot decât să spun că este o separație a puterilor și, în mandatul ăsta, acționez constituțional și voi acționa constituțional”.

Călin Georgescu și Ionel Rusen reținuți pentru înșelăciune și grup infracțional organizat

Călin Georgescu a fost scos luni, 21 septembrie 2026, din sediul DIICOT cu cătușe la mâini, după ce a fost reținut de procurori pentru 24 de ore într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri. Alături de el a fost reținut și Ionel Rusen, om de afaceri, considerat complice în acest dosar.

DIICOT a transmis într-un comunicat că, la data de 21 septembrie 2026, procurorii au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În urma perchezițiilor efectuate în aceeași zi, au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (inclusiv două pașapoarte și o legitimație), dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă. Există suspiciunea că unele documente ar fi false, acestea urmând să fie expertizate.

Cei doi vor fi duși în Arestul central al Capitalei, urmând ca marți, 22 septembrie 2026, să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Reținerea lui Călin Georgescu a generat reacții în mediul politic. Deputații AUR au protestat în plenul Camerei Deputaților, afișând pancarte cu mesajul „Opriți poliția politică!”, în semn de nemulțumire față de modul în care a fost tratat fostul candidat la președinție.

Totodată, Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România a transmis că nu a emis niciun document pe numele lui Călin Georgescu, după ce la perchezițiile efectuate de DIICOT la locuința acestuia din Mogoșoaia ar fi fost găsită o legitimație diplomatică aparent emisă de această instituție.

DIICOT a precizat că urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile, iar probele ridicate vor fi supuse expertizării pentru a se stabili autenticitatea acestora.