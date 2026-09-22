Procesul accidentului de pe Calea Dumbrăvii, din zona Cimitirului Municipal din Sibiu, se apropie de final. O tânără de 30 de ani a murit atunci după ce mașina în care se afla s-a izbit de două autobuze.

După mai bine de 3 ani, părinții tinerei decedate în accidentul de lângă cimitir vor afla sentința dată în cazul șoferului care a condus mașina ce s-a izbit violent de două autobuze din flota Tursib.

La termenul din 21 septembrie, judecătorii au dispus amânarea pronunțării pentru începutul lunii noiembrie.

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„Ieri (n.red.: luni) fost un nou termen și a rămas în pronunțare, în noiembrie ar urma să se dea sentința. Se va merge pe procedura de recunoaștere, el a recunoscut tot, a spus că a mers tare, că a dat pe sport. Cu mine nu a vorbit nimic, nu și-a cerut scuze pentru ce s-a întâmplat. Doamne ajută, să se facă dreptate pentru sufletul fetiței mele”, a spus mama Geaninei.

Și-a pierdut viața în accident

Accidentul a avut loc în 31 august 2023, pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, în apropierea Cimitirului Municipal. Geanina se afla pe bancheta din spate a autoturismului marca BMW condus de un tânăr de 23 de ani, care a pierdut controlul volanului, a sărit peste sensul giratoriu și s-a izbit violent de două autobuze din flota Tursib aflate în stație. Zona s-a umplut rapid de echipaje medicale și de mașini de poliție.

Salvatorii au extras-o pe Geanina dintre fiarele contorsionate și au început să o resusciteze, întrucât suferise un stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor intense ale medicilor, tânăra nu a răspuns manevrelor și a fost declarată decedată.

În același timp, șoferul, dar și o amică a acestuia, pasageră pe scaunul din dreapta, au fost răniți și au primit ajutor medical. Bărbatul a suferit fracturi la membrele superioare și un traumatism facial, iar cealaltă tânără, de 25 de ani la acea vreme, a suferit un traumatism cranio-cerebral și unul costal. La câteva zile distanță, amândoi au fost externați din spital fiindcă starea lor de sănătate s-a îmbunătățit.

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Procesul a început în ianuarie 2026, când magistrații Judecătoriei Sibiu au constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.