Proiectul companiei Mineral Proiect Invest (MPI) Magnesium, care vizează cariera de magneziu din Valea Dobra, Rășinari, și dezvoltarea unei instalații de prelucrare la Săliște, a stârnit nemulțumiri în rândul localnicilor. Oamenii spun că se tem de efectele pe care le-ar avea cariera de magneziu de la Rășinari și uzina de procesare la Săliște.

Prezentarea proiectului privind cariera de magneziu din Valea Dobrei și a uzinei de prelucrare din Săliște a avut loc, luni dimineața, la sediul Primăriei Săliște, unde reprezentanții companiei au încercat să explice planurile pentru viitoarea investiție. Reacția localnicilor prezenți la discuție a fost însă una de opoziție, susținând că nu își doresc ca acets proiect să prindă contur.

„Nu avem nevoie de proiectul vostru!”, „Vrem referendum!” și „Nu ne pasă de banii voștri. Ținem la sănătatea noastră!” au fost câteva dintre mesajele transmise de localnicii prezenți la întâlnire, potrivit relatării publicate de România Curată.

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Principala temere: apa și mediul

Una dintre cele mai mari preocupări exprimate de localnici în nota colectivă de protest este legată de apă, într-o zonă în care, potrivit acestora, alimentarea populației reprezintă deja o problemă.

În nota colectivă de protest transmisă autorităților, comunitatea solicită realizarea unei evaluări independente a apelor de suprafață și subterane din zona Rășinari–Săliște, înainte de începerea lucrărilor.

Localnicii cer inclusiv stabilirea unei baze de date privind calitatea apei, aerului și solului, astfel încât eventualele modificări să poată fi monitorizate ulterior.

O altă temere vizează posibilitatea existenței unor minerale asbestiforme în rocile care urmează să fie exploatate. Comunitatea solicită analize mineralogice independente și verificarea posibilității ca fibrele să fie eliberate în timpul forării, excavării, concasării, măcinării și transportului. Nota de protest precizează însă că aceste riscuri trebuie verificate științific și nu prezentate ca fiind deja demonstrate în cazul proiectului de la Rășinari.

În cadrul discuției de luni, localnicii s-au opus vehement proiectului companiei Mineral Proiect Invest (MPI) Magnesium: ”Nu ne interesează banii voștri. Ținem la sănătatea noastră!”, ”Proiectul ăsta se va face doar peste cadavrele noastre”, ”În momentul în care comunitatea vă cere să plecați acasă, asta se întâmplă”, au spus mai mulți participanți prezenți la discuție.

Localnicii se tem și pentru imaginea Mărginimii Sibiului

Oamenii spun că nu sunt îngrijorați doar de eventualele efecte asupra mediului, ci și de impactul asupra economiei locale.

Mărginimea Sibiului este cunoscută pentru produsele tradiționale, zootehnie, agricultură și turism, iar semnatarii notei de protest cer o evaluare a impactului proiectului asupra pășunilor, animalelor, surselor de apă, solurilor agricole, producției de lapte și produselor lactate, apiculturii și turismului.

În ceea ce privește beneficiile economice, reprezentanții companiei au vorbit despre crearea unor locuri de muncă, în timp ce reprezentanții comunității consideră că amploarea proiectului impune o analiză mai largă a efectelor economice asupra zonei.

Printre alte solicitări se află studiile hidrogeologice, analizele privind calitatea aerului și biodiversitatea, proiectul tehnic al carierei, fluxul tehnologic al viitoarei instalații de la Săliște, consumul de apă, substanțele chimice utilizate, gestionarea deșeurilor și planul de închidere și ecologizare a exploatării.

Semnatarii cer și expertize independente privind impactul asupra apei, aerului și solului, precum și o evaluare cumulativă pentru Rășinari, Săliște, Mărginimea Sibiului și municipiul Sibiu.

Ce spune compania despre exploatare

Reamintim că proiectul a fost prezentat public de reprezentanții Mineral Proiect Invest și în cadrul unei conferințe de presă organizate la Sibiu în luna aprilie.

La moemntul respectiv, compania susținea că exploatarea se va desfășura pe o suprafață de puțin sub șapte hectare și estimează o perioadă de exploatare de aproximativ 20 de ani. Reprezentanții proiectului au afirmat că nu este vorba despre o exploatare de mari dimensiuni și că impactul asupra mediului ar fi limitat.

Într-o etapă inițială, procesul presupune prelucrarea rocilor pentru obținerea unor produse pe bază de magneziu, compania menționând și posibilitatea dezvoltării ulterioare a unei capacități pentru obținerea magneziului metalic. Minereul ar urma să fie transportat, inclusiv prin intermediul unui funicular și al camioanelor, către instalația de prelucrare propusă la Săliște.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, investiția ar urma să depășească 400 de milioane de euro.

Totodată, compania a obținut în septembrie 2026 licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, după lucrări de explorare desfășurate în perioada 2021–2025.

Chiar dacă firma deține licența de exploatare, pentru a putea începe efectiv lucrările trebuie să parcurgă mai multe etape și să obțină toate certificatele și avizele necesare, inclusiv cele de mediu. Primarul din Rășinari spune că procedurile vor fi urmărite astfel încât toate condițiile legale să fie respectate.

„Deocamdată au licența de exploatare și vin pentru certificatul de urbanism, iar mai apoi vor trebui să obțină avizele de la mediu. Vor urma toate procedurile, astfel încât totul să fie în regulă. După certificatul de urbanism, vor merge la mediu pentru a obține autorizațiile necesare pentru exploatare și construire. Sunt mai multe proceduri pe care trebuie să le parcurgă și trebuie să îndeplinească toate condițiile și să obțină avizele de mediu înainte de începerea funcționării”, a declarat Bogdan Bucur, primarul din Rășinari.

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