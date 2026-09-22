În ultimele săptămâni, informațiile despre înlocuirea sistemelor vechi de încălzire au fost interpretate în spațiul public ca o posibilă „interzicere a sobelor”. Clarificarea este simplă: sobele pe lemne nu sunt interzise, și nici încălzirea cu lemne nu este interzisă. Pentru județul Sibiu, subiectul este important mai ales în localitățile fără rețea de gaz, unde lemnul rămâne una dintre principalele surse de încălzire.

Milioane de gospodării încă se încălzesc cu lemne

Aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România se încălzesc cu lemne. În multe sate și comune, lemnul nu reprezintă doar o preferință, ci una dintre puținele variante de încălzire disponibile. În aceste condiții, o interdicție generală nici nu ar fi realistă.

Discuția reală este despre programe de sprijin pentru înlocuirea voluntară a cel puțin 250.000 de sisteme vechi și ineficiente. Cu alte cuvinte, direcția este modernizarea modului în care este folosit lemnul pentru încălzire, nu eliminarea acestuia.

Pe piața din România există deja o ofertă extinsă de echipamente eficiente din punct de vedere energetic. Compania sibiană PeFoc.ro, lider pe piața de sobe și șeminee din România, are în catalog o gamă largă de astfel de echipamente moderne, care poate fi accesată aici: https://www.pefoc.ro/produse/soba-semineu-pe-lemne-fonta-tip-centrala_18

Ce face diferit o sobă modernă

Diferența dintre o sobă construită acum câteva decenii și un echipament modern nu ține în primul rând de aspect, ci de ceea ce se întâmplă în interior. La echipamentele moderne, aerul necesar arderii intră controlat, iar temperatura din focar poate fi menținută mai ridicată.

Astfel, gazele degajate de lemn pot fi arse mai complet, în loc să fie evacuate sub formă de fum. În același timp, gazele fierbinți parcurg un traseu mai lung înainte de evacuare, transferând mai multă căldură către echipament și încăpere.

Așadar, direcția este una clară: trecerea treptată de la instalații vechi, care folosesc mai puțin eficient energia lemnului, către echipamente moderne, proiectate pentru o ardere mai bună și un consum mai controlat al lemnului.

Atunci când o sobă este înlocuită, nu contează doar modelul ales, ci întregul sistem: puterea trebuie dimensionată în funcție de necesarul real al locuinței, montajul trebuie realizat corespunzător, iar coșul de fum trebuie să fie compatibil și corect dimensionat. O sobă mai puternică nu înseamnă automat și o soluție mai bună.

Iar acolo unde încălzirea cu lemne nu e necesară, sau nu poate fi instalată în condiții potrivite, se pot lua în calcul soluții alternative, precum șemineele decorative electrice, disponibile aici: https://www.pefoc.ro/produse/semineu-electric-3d-focare-deosebite-perete-colt_187. Acestea oferă imaginea și atmosfera focului, dar fără combustibil și fără necesitatea unui coș de fum.