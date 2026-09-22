Pe scurt: Formularele fiscale pentru SAF-T, transport alternativ și TVA trebuie depuse la ANAF până la 30 septembrie. Vezi lista completă a declarațiilor vizate.

Contribuabilii trebuie să depună mai multe declarații fiscale la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) până la data de 30 septembrie 2026, potrivit StartupCafe.

Printre formularele vizate se numără D406 – SAF-T, formularul 397 pentru transport alternativ, dar și alte declarații importante pentru firme și persoane fizice autorizate.

Formularele care trebuie depuse până la 30 septembrie 2026

Lista declarațiilor fiscale cu termen limită la 30 septembrie 2026 include:

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Formularul 318 – Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă conform art. 302 alin. (2) din Legea 227/2015.

– Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă conform art. 302 alin. (2) din Legea 227/2015. Formularul 394 – Declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

– Declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Formularul 397 – Declarație informativă privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate printr-o platformă digitală, precum Uber sau Bolt.

– Declarație informativă privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate printr-o platformă digitală, precum Uber sau Bolt. Formularul 398 – Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop).

– Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop). Formularul 406 – Declarația SAF-T, care vizează transmiterea fișierului standard de control fiscal.

Aceste formulare sunt esențiale pentru respectarea obligațiilor fiscale și pentru evitarea eventualelor sancțiuni. ANAF recomandă contribuabililor să verifice cu atenție cerințele specifice fiecărui formular și să se asigure că depun documentele la timp.

În contextul termenelor fiscale din această perioadă, contribuabilii au avut de respectat și alte obligații, cum ar fi cele legate de depunerea declarațiilor pentru TVA la încasare cu termen la 21 septembrie 2026.