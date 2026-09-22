Doi adolescenți pe trotinete au fost surprinși marți, 22 septembrie, în jurul orei 11:00, pe strada Rahovei din Sibiu, în zona numărului 45, în timp ce, potrivit unui martor, doi adolescenți circulau pe mijlocul benzii și încurcau traficul. Situația a stârnit reacții din partea șoferilor și readuce în atenție discuțiile privind regulile și controalele pentru utilizatorii de trotinete electrice.

Cristian R. spune că i-a observat pe cei doi adolescenți în timp ce circulau pe carosabil și susține că aceștia au continuat să se deplaseze astfel până când și-au dat seama că sunt filmați.

„Vi se pare normal să circule așa? Când m-am oprit, au fugit pe alte străzi. Probabil știau și ei că nu au voie să circule în felul acesta. Tot ei erau să provoace un accident pe Vasile Aaron, unde mergeau pe contrasens. I-am prins apoi pe Rahovei și, cumva, s-au potolit după ce au văzut că sunt filmați”, spune Cristian R.

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▶ Vezi pagina acestui video: Tineri pe trotinete, filmați cum merg pe mijlocul străzii pe Rahovei. Șofer: „Era să provoace un accident. Au circulat și pe contrasens” — VIDEO

Potrivit acestuia, comportamentul unor utilizatori de trotinete creează situații periculoase în trafic.

„Credeți că polițiștii nu știu de ei? Dacă fug de mine când îi filmez, probabil că fug și de polițiști. Este nevoie de mai multă educație și de controale, pentru că astfel de situații pot deveni periculoase”, mai spune sibianul.

Un alt martor, Alex B., consideră că problema nu este existența trotinetelor, ci modul în care sunt utilizate.

„Dacă ar circula pe pistă, cine ar avea ceva cu ei? Problema este când merg pe contrasens și fac astfel de manevre. Atunci își pun și ei viața în pericol și îi pun în pericol și pe ceilalți participanți la trafic”, spune Alex B.

O altă situație a fost relatată de Alex M., care afirmă că, cu aproximativ cinci minute înainte de incidentul de pe Rahovei, unul dintre utilizatorii de trotinete fusese văzut în timp ce depășea un autoturism pe strada Vasile Aaron.

Peste 1500 de sibieni au semnat deja o petiție

Petiția prin care un sibian solicită reguli mai stricte pentru utilizatorii de trotinete electrice a trecut de 1.500 de semnături. Daniel L., inițiatorul demersului „Pentru un oraș mai sigur: reguli stricte pentru trotinetele electrice”, spune că a transmis solicitarea către autorități și că așteaptă un răspuns în termen de 30 de zile. Până în prezent, petiția a strâns 1.573 de semnături.

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Petiția a fost lansată pe fondul mai multor incidente raportate în 2026 în Sibiu și în județ.

În februarie, un adolescent de 17 ani, junior la FC Hermannstadt, a ajuns la spital după ce a căzut cu trotineta în Parcul Sub Arini și a suferit un traumatism cranian.

În luna mai, o fetiță de 10 ani a fost lovită de un bărbat care circula cu trotineta pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr. Copila a suferit un traumatism cranian și mai multe contuzii și a fost transportată la spital.

În iunie, o adolescentă de 15 ani a ajuns la spital după ce a căzut cu trotineta în Cisnădie, iar în iulie, o femeie de 25 de ani a fost rănită într-un accident produs în Piața Aurel Vlaicu din Sibiu, unde trotineta pe care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism.

Sibiul are deja reguli pentru trotinete

Discuțiile privind comportamentul unor utilizatori de trotinete au loc în condițiile în care Sibiul are deja un regulament privind utilizarea acestora. Consiliul Local Sibiu a aprobat, în aprilie 2026, un regulament care stabilește reguli referitoare la circulație, parcare, obligațiile operatorilor și sancțiunile aplicabile.

În luna iulie, Poliția Sibiu a organizat și o întâlnire cu cetățenii dedicată regulilor de circulație și siguranței utilizatorilor de trotinete.

Incidentul relatat marți, 22 septembrie, de pe strada Rahovei readuce astfel în atenție problema respectării regulilor de circulație de către utilizatorii de trotinete electrice și a modului în care acestea sunt verificate în trafic.