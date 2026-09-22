Pe scurt: O valiză cu trupul unei tinere a fost găsită de pescari în râul Olt, la Ionești. Poliția investighează cazul, iar identitatea victimei nu a fost încă stabilită.

O descoperire macabră a avut loc în zona barajului de la Ionești, județul Vâlcea, unde trupul unei tinere a fost găsit într-o valiză scoasă din râul Olt de mai mulți pescari. Potrivit Mediafax, pescarii au observat valiza plutind în apă și au alertat imediat autoritățile.

La fața locului au intervenit polițiști și criminaliști, care au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care a murit tânăra. Surse judiciare citate de Mediafax au precizat că pe corpul victimei ar fi fost observate mai multe lovituri și echimoze, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la modul în care a survenit decesul.

Identitatea victimei nu a fost încă stabilită, iar trupul urmează să fie examinat de medicii legiști pentru a determina cauza exactă a morții. Anchetatorii vor verifica traseul victimei și circumstanțele în care valiza a ajuns în râul Olt. Cercetările sunt în desfășurare, iar poliția nu a oferit deocamdată alte detalii despre posibili suspecți sau despre contextul în care s-ar fi putut produce tragedia.

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Zona barajului de la Ionești a mai fost scena unor incidente similare în trecut, inclusiv cazuri de persoane găsite înecate în râul Olt. În urmă cu aproximativ cinci luni, un bărbat a fost găsit înecat în râul Olt la Bradu, însă circumstanțele actualului caz par mult mai grave, având în vedere modul în care a fost descoperit trupul tinerei.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile legate de acest caz și pentru a identifica persoana decedată. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile fac apel la orice persoană care poate oferi informații relevante să contacteze poliția.