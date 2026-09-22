Pe scurt: Polițiștii din Avrig au oprit un șofer din Mârșa cu o alcoolemie ridicată, iar cercetările continuă pentru stabilirea măsurilor legale.

Un bărbat în vârstă de 57 de ani din localitatea Mârșa a fost depistat de polițiștii rutieri conducând sub influența alcoolului pe strada Cindrel din orașul Avrig, luni, 21 septembrie 2026, în jurul orei 20:30.

Potrivit IPJ Sibiu, autoturismul condus de localnic a fost oprit pentru control de către echipajul de poliție rutieră aflat în zonă.

În urma testării cu aparatul alcooltest, rezultatul a indicat o valoare de 1,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere nivelul ridicat al alcoolemiei, polițiștii au procedat la însoțirea șoferului la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice necesare stabilirii cu exactitate a concentrației de alcool în sânge.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Poliția Orașului Avrig a demarat cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta și pentru aplicarea măsurilor legale corespunzătoare. În prezent, șoferul este cercetat penal, iar rezultatele analizelor de sânge vor fi folosite ca probă în dosar.