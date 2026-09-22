Pe scurt: Transfăgărășanul intră în sezonul rece, iar utilajele de deszăpezire sunt pregătite să intervină. Vezi ce măsuri iau drumarii pentru siguranța traficului.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a început pregătirile pentru deszăpezire pe Transfăgărășan, în contextul prognozei meteo care indică temperaturi scăzute pentru următoarele zile și nopți.

Potrivit DRDP Brașov, echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze pentru a menține drumul practicabil și a asigura siguranța participanților la trafic.

Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, este cunoscut pentru condițiile meteo imprevizibile, mai ales în sezonul rece.

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Drumarii au început să monitorizeze cu atenție zona și să pregătească utilajele de intervenție, având în vedere riscul de apariție a poleiului și a primelor ninsori la altitudine.

Reprezentanții DRDP Brașov au transmis că utilajele de deszăpezire sunt gata să intervină ori de câte ori va fi necesar, pentru a preveni blocajele și accidentele cauzate de zăpadă sau gheață.

Șoferii care tranzitează Transfăgărășanul sunt sfătuiți să fie prudenți, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se informeze înainte de a porni la drum, mai ales în perioada următoare, când temperaturile nocturne pot scădea sub zero grade Celsius.

În fiecare an, Transfăgărășanul se confruntă cu restricții de circulație sau chiar închideri temporare din cauza condițiilor meteo severe. Recent, au fost impuse restricții de circulație între Vidraru și Bâlea Lac, după cum a fost anunțat într-un articol anterior din arhiva Ora de Sibiu.

DRDP Brașov recomandă tuturor participanților la trafic să respecte indicațiile autorităților și să fie pregătiți pentru schimbările bruște ale vremii pe traseul montan.