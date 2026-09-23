Un bărbat care a parcat neregulamentar pentru a-și lua rapid copilul de la grădiniță a ajuns la o condamnare penală, după ce o șicanare în trafic a degenerat în violență. Claxonat și jignit de șoferul căruia îi blocase accesul în curte, bărbatul a sărit la bătaie. Criza de nervi îl va costa acum aproape 18.000 de lei, potrivit unei sentințe recente a Judecătoriei Sibiu.

Cum s-a ajuns la bătaie

Incidentul a avut loc pe 4 iunie 2024, în jurul orei 17:20, pe strada Dr. Ion Rațiu din Sibiu, în apropierea unei grădinițe. Un bărbat a ajuns acasă cu mașina personală, însă a constatat că accesul în curte îi era blocat de un alt vehicul.

Inculpatul, aflat în proximitate, își lăsase mașina pe calea de acces preț de câteva minute pentru a traversa strada și a-și prelua copilul de la grădiniță. Când i s-a cerut să elibereze accesul, acesta a refuzat inițial, spunând că nu mută mașina până nu își ia copilul, moment în care a izbucnit un schimb dur de replici.

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A sărit la bătaie după ce a fost jignit

Potrivit probatoriului și declarațiilor martorilor audiați în cauză, publicate pe rejust.ro, pe fondul stării de nervozitate create de blocarea porții, șoferul mașinii a claxonat și i-a adresat inculpatului apelativul jignitor de „cioară”.

Acest cuvânt a declanșat o reacție agresivă. Inculpatul s-a apropiat de portiera mașinii și i-a aplicat victimei două lovituri cu pumnul și palma în zona capului. După agresiune, bărbatul și-a luat copilul din brațele unei femei aflate pe stradă, s-a urcat în mașina sa și a demarat în trombă.

În urma loviturilor, victima a suferit leziuni traumatice care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Ce a decis Judecătoria Sibiu

În proces, instanța a reținut actele de violență, dar a acceptat și circumstanța atenuantă a provocării. Judecătorul a subliniat că adresarea cu apelativul „cioară” reprezintă „o jignire gravă, de natură să înjosească demnitatea”, fapt care i-a provocat inculpatului o stare de puternică tulburare. Totuși, reacția violentă a atras o condamnare fermă.

Prin hotărârea pronunțată pe 17 septembrie 2026, Judecătoria Sibiu a dispus o amendă penală în valoare de 7.630 de lei pentru inculpat, rezultată din condamnarea la 110 zile-amendă, cu deducerea celor 24 de ore petrecute de inculpat în arest. Neplata cu rea-credință a acestei sume se transformă în zile de închisoare. Bărbatul va achita și 5.000 de lei daune morale către victimă, 4.000 de lei pentru avocat și alți 1.300 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În total, cele două lovituri împărțite la nervi îl vor costa pe bărbat 17.930 de lei. Decizia Judecătoriei Sibiu nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.