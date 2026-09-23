Adolescenții care au vandalizat bicicletele BikeCity, reclamați la Poliție: Primăria Sibiu are imaginile care îi dau de gol

Mai mulți adolescenți au fost surprinși, duminică seara, 20 septembrie, în parcul Terezian din Sibiu, în timp ce foloseau bicicletele Sibiu BikeCity într-un mod care ar fi dus la deteriorarea acestora. Incidentul a avut loc în jurul orei 21:11, în apropierea unui loc de joacă. Primăria Sibiu anunță acum că operatorii au identificat imaginile video de la momentul închirierii bicicletelor și urmează să sesizeze Poliția Municipiului Sibiu.

Potrivit imaginilor surprinse în parc, mai mulți adolescenți se aflau în zona locului de joacă. În timp ce unii priveau și râdeau, aproximativ cinci dintre ei foloseau bicicletele BikeCity.

Aceștia ar fi mers cu viteză, după care se aruncau de pe biciclete, lăsând bicicletele să se lovească puternic între ele. Scenele s-au repetat, iar bicicletele ar fi fost astfel deteriorate.

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Un martor, Marian C., a declarat că în grup se aflau aproximativ 10-15 adolescenți.

„Erau cam 10-15 adolescenți în parc. Aproximativ cinci aveau biciclete și se plimbau cu ele, iar ceilalți stăteau în jur și râdeau. Mergeau cu viteză, se aruncau de pe biciclete și le lăsau să se izbească între ele”, a povestit acesta.

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Bicicletele ar fi fost vizibil deteriorate

Potrivit martorului, în urma modului în care au fost folosite, bicicletele ar fi suferit mai multe deteriorări.

„Am văzut că le-au strâmbat ghidoanele, le-au zgâriat și le-au deteriorat vizibil. Unele dintre biciclete erau pur și simplu distruse”, a spus Marian.

La un moment dat, un bărbat a ieșit dintr-o zonă din apropiere și le-a atras atenția adolescenților cu privire la ceea ce făceau. După ce au fost certați, aceștia s-au împrăștiat și au plecat.

Primăria Sibiu: „Au fost identificate imaginile video”

Deși incidentul nu a fost raportat în momentul în care s-a produs, operatorii Sibiu BikeCity s-au autosesizat ulterior și au făcut verificări.

Purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sibiu, Mirela Gligore, a declarat pentru Ora de Sibiu că au fost identificate imaginile video care pot ajuta la stabilirea identității celor implicați.

„Nu a fost transmisă nicio sesizare către Dispeceratul Sibiu BikeCity cu privire la incidentul petrecut în data de 20.09.2026. Operatorii Sibiu Bike City s-au sesizat și, în urma cercetărilor efectuate, au fost identificate imaginile video cu persoanele în cauză, la momentul închirierii bicicletelor. Urmează a fi sesizată Poliția Municipiului Sibiu pentru stabilirea identității și tragerea la răspundere a celor implicați în incident”, a transmis Mirela Gligore.

Ce riscă cei care au deteriorat bicicletele

Potrivit Primăriei Sibiu, sancțiunile aplicabile în astfel de situații sunt prevăzute în articolul 8 din Regulamentul pentru utilizarea sistemului automat de închiriere biciclete Sibiu BikeCity, aprobat prin HCL 128/30.03.2022.

În cazul în care în urma cercetărilor se stabilește că bicicletele au fost deteriorate intenționat sau prin utilizare necorespunzătoare, persoanele responsabile pot fi sancționate.

„Amenda nu exclude și răspunderea penală, în cazul în care, în urma cercetării, se constată că faptele au fost comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni”, a precizat reprezentanta Primăriei.

Pe lângă eventualele sancțiuni, persoana responsabilă va trebui să suporte și costurile pentru repararea bicicletei. Valoarea acestora va fi stabilită ulterior, printr-un deviz de service.

Au mai fost și alte cazuri anul acesta

Incidentul din Terezian nu este singurul caz de vandalizare a bicicletelor BikeCity înregistrat în acest an.

Primăria Sibiu transmite că, în 2026, au mai fost înregistrate alte cinci cazuri de vandalizare a bicicletelor din flota Sibiu BikeCity. Toate cele cinci dosare se află în curs de cercetare la Poliția Municipiului Sibiu.

Valoarea estimată a prejudiciului produs în aceste cazuri este de aproximativ 5.000 de lei.

În ceea ce privește incidentul din 20 septembrie, valoarea eventualului prejudiciu nu a fost stabilită deocamdată. Aceasta urmează să fie calculată după verificarea bicicletelor și stabilirea costurilor de reparație.