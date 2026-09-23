Pe scurt: Un număr impresionant de firme s-au înscris la licitația pentru modernizarea Pavilionului C17 de la Spitalul de Psihiatrie Sibiu. Proiectul vizează eficientizarea energetică și creșterea confortului pentru pacienți.

Consiliul Județean Sibiu a înregistrat o participare record la licitația pentru reabilitarea Pavilionului C17 „Fizioterapie – Psihiatrie Copii” din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu.

Potrivit comunicatului transmis de Consiliul Județean Sibiu, la expirarea termenului de depunere a ofertelor, au fost înregistrate 11 asocieri formate din 59 de firme, care concurează pentru contractul estimat la 46,49 milioane de lei.

Fondurile necesare pentru această investiție sunt asigurate prin Programul Regiunea Centru 2021-2027. Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a declarat:

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„Sunt 59 de firme care au format 11 asocieri pentru a depune oferte la contractul de 46,49 milioane de lei. Competitivitatea aduce calitate și prețuri bune, iar faptul că am acordat termen suplimentar competitorilor pentru a studia documentația vastă de licitație și a-și alcătui ofertele a fost de bun augur”.

Ofertele au fost depuse de asocieri conduse de Novarion DMX Construction, Concelex, Con-A Operations, Constructus SRL, Profesional Construct, Mono Bau, Total NSA AG Construct, Terusa Build, Baiculescu Construct, Quality Construct SRL și SOIVM Global Construct.

Asocierea câștigătoare va realiza lucrări ample de eficientizare energetică a clădirii, printre care anveloparea cu vată bazaltică, demontarea șarpantei și reabilitarea terasei acoperișului, precum și înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare.

Proiectul prevede și amenajarea rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilități, instalarea unor sisteme moderne de încălzire prin pardoseală, climatizare cu pompe și recuperatoare de căldură, dar și montarea de panouri solare pentru producerea energiei electrice și a apei calde. Aceste măsuri sunt menite să crească nivelul de confort pentru pacienți și personalul medical, reducând totodată cheltuielile cu utilitățile.

Pavilionul C17 a fost construit la începutul anilor ’80 și are o structură cu subsol, parter și trei etaje, având o suprafață desfășurată de aproximativ 7.700 de metri pătrați. Modernizarea acestei clădiri face parte dintr-un efort mai amplu de reabilitare a infrastructurii spitalului, care a mai inclus și alte proiecte de eficientizare energetică.

În paralel, Consiliul Județean Sibiu derulează alte două proiecte de eficientizare energetică la pavilioanele C8 și C16 din cadrul aceluiași spital, finanțate tot prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, cu o valoare cumulată de 23,06 milioane de lei. Aceste investiții urmăresc să aducă infrastructura medicală la standarde moderne, atât din punct de vedere al eficienței energetice, cât și al confortului oferit pacienților.

Lucrările de modernizare la Pavilionul C17 vin în contextul unor investiții continue în infrastructura Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, după cum reiese și din alte proiecte aflate în derulare în cadrul unității medicale.