Pe scurt: O femeie de 28 de ani a fost descoperită moartă într-un bagaj plutind pe barajul Ionești, iar polițiștii îl caută pe principalul suspect, un bărbat de 30 de ani. Cazul este investigat ca omor.

Un bărbat de 30 de ani este căutat de polițiștii din județul Vâlcea, după ce trupul neînsuflețit al unei femei de 28 de ani a fost descoperit într-un bagaj care plutea pe apa barajului Ionești.

Potrivit Mediafax, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor și au efectuat miercuri, 23 septembrie 2026, o percheziție domiciliară pentru a strânge probe în acest caz.

Sesizarea a fost făcută marți, 22 septembrie 2026, în jurul orei 13:45, printr-un apel la 112. Un bărbat aflat la pescuit în zona barajului Ionești a observat un bagaj la suprafața apei și a alertat autoritățile. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție, un echipaj de pompieri cu ambarcațiune și un echipaj medical.

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În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit în interiorul bagajului trupul unei femei de 28 de ani, originară din județul Dolj. Femeia locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea. Trupul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vâlcea, unde examinarea medico-legală a stabilit că decesul a fost cauzat de o moarte violentă.

Potrivit unor surse din anchetă, tânăra ar fi suferit două lovituri în zona capului, una dintre acestea fiind considerată fatală. De asemenea, aceasta ar fi avut cinci coaste fracturate.

Ample căutări a suspectului

Polițiștii sunt în căutarea lui Vlad Bălțățeanu, un bărbat de 30 de ani, suspectat că și-ar fi ucis concubina, Valentina Ionela Tănasie, în vârstă de 28 de ani, pe 21 septembrie.

Ulterior, acesta ar fi introdus cadavrul tinerei într-o valiză, pe care ar fi aruncat-o în lacul din localitatea Zăvideni, județul Vâlcea.

În acest caz, anchetatorii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Miercuri, 23 septembrie 2026, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în vederea administrării probatoriului necesar în anchetă. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

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