Pe scurt: Seniorii din Sibiu pot vizita Centrul Social Catedral „Sfânta Treime” și pot participa la activități, expoziții și prezentări ale serviciilor sociale oferite de Arhiepiscopia Sibiului.

Centrul Social Catedral „Sfânta Treime” din Sibiu va organiza Zilele Porților Deschise în perioada 28-30 septembrie, oferind sibienilor posibilitatea de a vizita spațiile centrului și de a afla mai multe despre serviciile sociale dedicate vârstnicilor. Potrivit Mitropoliei Ardealului, evenimentul va debuta luni, 28 septembrie, la ora 12:00, la sediul centrului de pe strada Xenopol, numărul 32, în prezența pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan.

Pe parcursul celor trei zile, între orele 10:00 și 15:00, vizitatorii vor putea descoperi serviciile sociale oferite de Arhiepiscopia Sibiului, care includ atât activități pentru seniori și persoane cu dizabilități, cât și componenta socială a Cantinei „Sfântul Stelian”. Organizatorii invită publicul să observe modul în care se desfășoară activitățile zilnice ale centrului și să viziteze o expoziție cu lucrări realizate de seniori. Fiecare lucrare expusă reflectă bucuria beneficiarilor de a avea un spațiu unde să socializeze și să fie activi în comunitate.

Irina Andrei, coordonatorul Centrului Social Catedral „Sfânta Treime”, a declarat: „Timp de trei zile, sibienii sunt așteptați să treacă pragul centrului și să descopere serviciile sociale oferite de Arhiepiscopia Sibiului, de la cele pentru seniori și persoane cu dizabilități, până la componenta socială a Cantinei «Sfântul Stelian». Vă invităm să vedeți cum se desfășoară activitățile noastre de zi cu zi, să descoperiți spațiile centrului și să admirați o expoziție cu lucrări realizate de seniori. Fiecare lucrare vorbește despre bucuria de a avea un loc în care să vii cu drag și de a fi împreună. Prin această inițiativă îi sprijinim pe bunicii centrului nostru să rămână activi și implicați în viața comunității”.

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Programul evenimentului și accesul publicului la activitățile centrului

Evenimentul se va desfășura zilnic, între orele 10:00 și 15:00, în perioada 28-30 septembrie. Accesul vizitatorilor se va face prin curtea Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din Sibiu. Pe lângă prezentarea serviciilor sociale, voluntarii centrului vor fi prezenți pentru a le arăta seniorilor și vizitatorilor noi modalități de a rămâne conectați și implicați în viața comunității locale.

Centrul Social Catedral „Sfânta Treime” funcționează ca un centru de zi pentru vârstnici, oferind activități de socializare, petrecere a timpului liber și sprijin pentru persoanele în vârstă din Sibiu. Evenimentul Zilele Porților Deschise își propune să aducă în atenția publicului importanța implicării sociale a seniorilor și să prezinte facilitățile și activitățile disponibile în cadrul centrului.

Organizatorii subliniază că această inițiativă are rolul de a promova un mod activ și plăcut de a petrece a doua tinerețe, într-un mediu prietenos și deschis tuturor celor interesați de viața comunității sibiene.