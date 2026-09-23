Un sac lăsat lângă tomberon, o canapea abandonată sau un maldăr de moloz pus „temporar” lângă pubele. Sunt lucruri pe care le vedem aproape zilnic în jurul platformelor de gunoi dintre blocurile din Sibiu. De multe ori, însă, curățenia unei astfel de zone depinde și de câteva gesturi simple pe care le poate face fiecare dintre noi.

O platformă de gunoi nu devine murdară doar pentru că este plină. Fiecare platformă de gunoi din municipiul Sibiu este curățată și verificată zilnic. De multe ori, problemele apar atunci când gunoiul este aruncat lângă container, deșeurile nu sunt puse în recipientul potrivit sau sacii cu moloz sunt abandonați acolo.

În Sibiu există reguli pentru colectarea separată și fluxuri distincte pentru mai multe tipuri de deșeuri. Cu toate acestea, în practică, platformele de gunoi ajung frecvent să fie folosite ca loc de depozitare pentru aproape orice.

Iată cinci lucruri simple care pot schimba situația.

1. Sacul de gunoi se pune în pubelă, nu lângă ea

Foarte rar se întâmplă ca pubela să fie plină, pentru că toate sunt golite zilnic. Dacă primul container este plin, sigur sunt altele goale în jur. Tentația este să lăsăm sacul lângă container și să plecăm. Problema este că un sac abandonat pe asfalt poate fi rupt de animale, iar resturile ajung rapid pe toată platforma. În plus, odată ce apare primul sac lângă tomberon, și ceilalți locatari tind să facă același lucru. Dacă recipientul este plin, gunoiul nu trebuie lăsat lângă el. Soluția este folosirea unui alt recipient disponibil sau păstrarea sacului până când există din nou spațiu.

Verde pentru sticlă, galben pentru plastic și metal: fiecare fracție are containerul ei pe platforma de gunoi.

2. Hârtia, plasticul, sticla și resturile menajere nu merg toate în aceeași pubelă

Colectarea separată începe în casă, nu în fața blocului. Pentru a respecta colectarea separată, deșeurile trebuie puse în recipientele destinate fiecărei fracții. Hârtia și cartonul la albastru, plasticul și metalul la galben, sticla la verde și biodeșeurile la maro. Doar deșeurile reziduale au container negru.

O cutie de carton pusă în pubela pentru gunoi menajer nu mai ajută prea mult la reciclare. Și invers, un sac cu rezidual aruncat peste un container cu hârtie a contaminat tot sistemul de colectare separată. La fel, un recipient pentru sticlă nu este destinat cutiilor de pizza, ambalajelor din plastic sau crengilor din curte. Regula este simplă: aruncăm fiecare fracție în containerul potrivit.

3. Resturile de mâncare și lichidele trebuie bine ambalate

Mai ales vara, dar și acum, toamna, diferența se simte imediat. Un sac rupt sau unul în care au fost aruncate lichide poate transforma platforma într-o sursă de mirosuri neplăcute. Resturile alimentare atrag, la rândul lor, insecte și animale.

Un sac bine închis poate preveni o bună parte din aceste probleme. Dacă este nevoie, se poate folosi un al doilea sac, iar lichidele trebuie scurse sau ambalate astfel încât să nu se verse în recipient. Pare un detaliu, dar este unul dintre cele mai simple lucruri pe care le putem face.

4. Canapeaua, frigiderul și molozul nu au ce căuta lângă tomberon

O platformă de gunoi nu este un centru de colectare pentru mobilier vechi sau deșeuri rezultate din renovări. Canapele, saltele, dulapuri, frigidere, televizoare sau saci cu moloz sunt lăsate uneori lângă pubele, deși pentru aceste categorii există fluxuri speciale de colectare. În Sibiu funcționează campaniile de colectare a deșeurilor voluminoase, când acest tip de deșeuri pot fi scoase fără nicio problemă. Următoarea campanie este programată chiar în curând. Așadar, dacă renovăm apartamentul sau schimbăm mobila, platforma de gunoi din fața blocului nu este soluția.

5. Închidem capacul după ce aruncăm gunoiul

Un gest de câteva secunde. După ce aruncăm sacul, închidem capacul. Un recipient lăsat deschis înseamnă mirosuri mai puternice, acces mai ușor pentru animale și, atunci când bate vântul, deșeuri împrăștiate în jur. Tot aici intră și lucrurile mici pe care le lăsăm „doar pentru moment”: o pungă, o cutie, o sticlă sau un pachet de țigări. În câteva zile, platforma poate ajunge să arate ca un depozit.

Curățenia începe cu sacul pe care îl ducem la gunoi

Operatorul de salubritate al Sibiului, Soma, are obligația de a ridica deșeurile și de a menține serviciul în condițiile stabilite de contract și regulament. Dar nici cel mai bun program de colectare nu poate rezolva problema deșeurilor abandonate lângă containere sau aruncate pe jos în cantități mari.

Pentru locatari, regula este simplă: ceea ce ducem la platformă trebuie pus în recipientul potrivit, iar ceea ce nu are loc acolo trebuie dus prin circuitul special de colectare.

Hârtia și cartonul merg în containerul albastru. Colectarea separată începe, însă, din casă.

Un capac închis, un sac bine legat și câteva secunde în plus pentru a verifica unde aruncăm deșeurile pot face diferența dintre o platformă curată și una pe lângă care trecem în fiecare zi cu nasul înfundat.