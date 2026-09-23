Cine este Cristian Stănciulescu, noul adjunct al IPJ Sibiu. Povestea omului din spatele uniformei: „Nu m-aș vedea făcând altceva”

Cristian Sorin Stănciulescu este, din 12 august 2026, unul dintre adjuncții șefului Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. La 39 de ani, cu o carieră începută în structurile Ministerului Afacerilor Interne în urmă cu 17 ani, acesta spune că noua funcție înseamnă, înainte de toate, o mare responsabilitate.

În interviul acordat după numirea în funcție, adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, comisarul-șef Cristian Sorin Stănciulescu vorbește despre parcursul său profesional, despre cazurile de violență domestică, dar și despre provocarea de a găsi un echilibru între meserie și familie.

Comisarul-șef este de părere că noua funcție presupune o mare responsabilitate. „Cred că funcția reprezintă o responsabilitate care vine și cu o anumită presiune. Presiunea se reflectă în modul în care trebuie să ne asigurăm că toate activitățile specifice desfășurate de instituția noastră și de colegii noștri sunt realizate în conformitate cu normele legale și, bineînțeles, ajung la o finalitate favorabilă pentru toți cei care au cerut sprijinul Poliției”, explică acesta.

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17 ani în structurile Ministerului Afacerilor Interne

Cristian Stănciulescu și-a început cariera în structurile Ministerului Afacerilor Interne în anul 2009, iar în Poliție activează din 2013. Primii patru ani i-a petrecut în cadrul Jandarmeriei Române, unde a ocupat funcții de conducere.

Trecerea către Poliție a reprezentat o schimbare importantă. După experiența acumulată în funcții de conducere în Jandarmerie, Stănciulescu a ajuns să lucreze, începând din 2013, pe o funcție de execuție în cadrul Poliției.

A lucrat aproximativ cinci ani ca ofițer executant în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, unde a instrumentat dosare privind infracțiuni precum evaziunea fiscală sau contrabanda. „Cred că mi-a fost un pic mai greu pe funcții de execuție, fiind specializat pe domeniul acesta de management și leadership”, spune Stănciulescu.

După aproximativ cinci ani, a decis să revină către zona de management.

De la șef al Poliției Avrig la adjunct al inspectorului-șef

Un moment important în cariera sa a fost și anul 2018, când a promovat concursul pentru funcția de șef al Poliției Orașului Avrig. „Cred că una dintre cele mai importante etape din cariera mea a fost în 2018, când am început să ocup funcții de conducere în cadrul IPJ Sibiu. Atunci am susținut și am promovat concursul pentru funcția de șef al Poliției Orașului Avrig”, își amintește acesta.

Pentru Stănciulescu, promovarea concursului pentru funcția de adjunct al inspectorului-șef reprezintă una dintre cele mai importante realizări profesionale. „Cred că cea mai importantă etapă este cea în care am promovat funcția de adjunct al inspectorului-șef și cred că este, cel puțin pentru mine personal, o realizare importantă”, afirmă el.

„Nu cred că sunt necesare schimbări majore”

În ceea ce privește modul de funcționare al IPJ Sibiu, noul adjunct spune că nu consideră că sunt necesare schimbări majore, dar admite că există în continuare lucruri care pot fi îmbunătățite. „În momentul de față nu cred că sunt schimbări majore. Evident că sunt lucruri care ar mai necesita anumite corecturi”, spune el.

Experiența anterioară în conducerea structurilor poliției sibiene îl ajută, susține acesta, să cunoască deja problemele și domeniile asupra cărora este nevoie de atenție. Pentru el, cea mai mare provocare a funcției actuale este ca activitățile polițiștilor să fie desfășurate corect și unitar. „Cea mai mare provocare este să te asiguri, mai ales în calitatea pe care o am, că toate activitățile și misiunile pe care le avem de îndeplinit sunt îndeplinite într-un mod corect, unitar, cu responsabilitate și integritate.”

Cele mai dificile cazuri: cele în care victime sunt copiii

În perioada în care a ocupat funcții de execuție la Investigarea Criminalității Economice, Stănciulescu spune că a lucrat la dosare de evaziune fiscală, contrabandă și alte infracțiuni economice. Cele mai dificile situații, spune el, au venit însă în perioada în care a ocupat funcții de conducere. „Cele mai grele sunt cele în care am avut ca victime copii minori, unde trebuie să acorzi o foarte mare atenție și să desfășori activitățile specifice într-un mod foarte atent”, spune acesta.

Experiența acumulată în toată cariera l-a făcut să vorbească despre răbdare și despre nevoia de a nu judeca oamenii după prima impresie. „Cred că cel mai mult m-a învățat să am răbdare și să nu judec oamenii neapărat după prima impresie pe care o lasă. Cred că e un lucru greșit, cel puțin din punctul meu de vedere”, a spus acesta.

La nivelul funcțiilor de conducere, spune Stănciulescu, o altă lecție importantă a fost asumarea deciziilor. „Este foarte important să luăm niște decizii corecte, pentru că au un impact direct atât pentru instituția noastră, cât și pentru comunitatea sibiană”, a mai spus noul adjunct Cristian Sorin Stănciulescu.

Cazurile de violența domestică, printre prioritățile sale

Noul adjunct al IPJ Sibiu are atribuții pe linia ordinii publice și spune că, în această zonă, una dintre preocupările importante este reprezentată de gestionarea cazurilor de violență domestică.

În astfel de situații, polițiștii efectuează evaluarea riscului și stabilesc măsurile care se impun în funcție de situația concretă. „Noi evaluăm de la caz la caz dacă există un risc iminent pentru viața, integritatea sau libertatea victimelor. Dacă sunt îndeplinite condițiile, se emite ordinul de protecție provizoriu”, explică Stănciulescu.

Un instrument suplimentar este reprezentat de sistemul de monitorizare electronică. „Prin implementarea sistemului de monitorizare electronică, care există și la nivelul IPJ Sibiu, putem monitoriza atât persoana supravegheată, cât și victima prin acel dispozitiv, astfel încât să putem oferi o protecție suplimentară victimei în cazul în care se încalcă ordinul de protecție.”

Întrebat despre situația violenței domestice în județul Sibiu, noul adjunct spune că, la nivelul sesizărilor, situația este aproximativ similară cu cea din anul precedent.

„În prezent, cazurile de violență domestică sau sesizările sunt, în principiu, cam la același nivel ca anul trecut. N-aș putea să vă dau în momentul de față o cifră exactă, însă putem concluziona faptul că în prezent nu am avut cazuri deosebite. Am mai avut, bineînțeles, încălcări ale ordinelor de protecție, dar toate cazurile au fost gestionate corespunzător. S-au luat măsurile legale care s-au impus, rețineri și alte măsuri preventive față de agresori”, afirmă Stănciulescu.

Viața de polițist nu se termină la ora 16.00

După 17 ani în structurile MAI, Stănciulescu spune că una dintre dificultățile meseriei este tocmai imposibilitatea de a delimita complet programul de serviciu de viața personală. „Noi nu avem program de la 8:00 la 16:00. Noi suntem la dispoziția unității tot timpul. E destul de dificil”, spune acesta.

Are însă propriile metode prin care încearcă să se deconecteze. „Eu personal încerc să îmi petrec timpul cu familia, ieșiri în natură, activități sportive și încerc să mă deconectez pe cât posibil”, spune acesta.

În timp, spune el, această disponibilitate permanentă devine o obișnuință. „După patru-cinci ani de zile nu ți se mai pare chiar așa o problemă că trebuie să fii tot timpul la dispoziție și poate să răspunzi la telefon, să te prezinți la anumite activități. După câțiva ani de zile te obișnuiești, intră în reflex”, a nai spus comisarul-șef.

Atletism, înot și un posibil drum spre sport

Dincolo de uniformă și funcțiile de conducere, Cristian Stănciulescu are o pasiune veche pentru sport. A absolvit Liceul „Onisifor Ghibu” din Sibiu, la profil sportiv, și a practicat atletism și înot la nivel de performanță.

„În tinerețe am practicat atletism și înot. Am terminat studiile la Liceul Onisifor Ghibu pe profilul sportiv și am făcut performanță o perioadă destul de mare”, a mărturisit Stănciulescu.

Dintre cele două sporturi, spune că înotul i-a plăcut mai mult, iar experiența sportivă a continuat și în perioada Academiei, unde a participat la competiții între unități și instituții de învățământ.

Dacă nu ar fi fost polițist?

Întrebat ce ar fi făcut dacă nu ar fi urmat cariera în Poliție, răspunsul vine fără prea multe ezitări. „Nu cred că m-aș fi văzut făcând altceva. Poate profesor de sport, având în vedere că am terminat profilul sportiv, dar în rest nu cred că mi-ar fi plăcut să fac altceva”, a declarat noul adjunct Cristian Sorin Stănciulescu.

De altfel, Stănciulescu spune că nu s-a gândit niciodată serios să renunțe la cariera de polițist. „Nu, n-am avut niciodată un astfel de gând. În cariera de polițist pot exista anumite puncte în care poate ai astfel de gânduri, dar eu nu am avut”, a concluzionat acesta.