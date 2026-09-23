Primăria Cisnădie pregătește un eveniment special dedicat pensionarilor din oraș. Joi, 1 octombrie 2026, de „Ziua Pensionarului”, la Casa de Cultură Cisnădie va avea loc un concert dublu susținut de Raoul.
Artistul va susține două reprezentații în aceeași zi, prima de la ora 17:00, iar cea de-a doua de la ora 19:00.
Evenimentul este dedicat exclusiv pensionarilor din orașul Cisnădie. Cei care doresc să participe trebuie să se prezinte cu buletinul și cuponul de pensie, sau cu un alt document care dovedește calitatea de pensionar, la sediul Casei de Cultură Cisnădie pentru a-și ridica biletul.
Biletele pot fi ridicate până în 30 septembrie 2026, în intervalul orar 08:00 – 20:00.
Ziua Pensionarului va fi astfel marcată la Cisnădie prin două concerte susținute de Raoul, organizate pentru comunitatea de pensionari din oraș.
Ultima oră
- Ianis Stoica, în mare formă în Portugalia, dar lăsat în afara lotului României. Fostul jucător al lui FC Hermannstadt: „Da, asta este…” acum 30 de minute
- Centrul pentru seniori de lângă Catedrala Mitropolitană din Sibiu își deschide porțile: trei zile de vizite și activități acum 36 de minute
- India, interesată de turismul și sectorul ovin din Sibiu: discuții despre investiții și procesarea lânii / foto acum 2 ore
- Gunoi mai scump la Sibiu din 2027: consilierii aprobă majorarea tarifului de depozitare în groapa de la Cristian acum 2 ore
- Grindeanu îi cere lui Mureșan să aleagă: mandatul de europarlamentar sau funcția de premier acum 2 ore