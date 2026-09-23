Pe scurt: Controalele ITM Sibiu au scos la iveală nereguli privind evidența orelor de muncă, instruirea în securitate și folosirea zilierilor pentru activități nepermise.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a derulat, în perioada 6 iulie – 11 septembrie 2026, o serie de controale la beneficiarii care utilizează zilieri, în cadrul Campaniei Naționale privind respectarea legislației pentru activitățile ocazionale.

Potrivit comunicatului ITM Sibiu, acțiunile au vizat modul în care sunt respectate prevederile Legii nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele de aplicare referitoare la relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă a zilierilor.

Inspectorii au verificat dacă beneficiarii au înființat și transmis Registrul electronic de evidență a zilierilor, dacă au respectat durata activității zilierilor și dacă au încadrat corect tipurile de activități permise pentru acest regim. De asemenea, controalele au urmărit utilizarea echipamentelor individuale de protecție și respectarea obligațiilor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.

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În total, inspectorii ITM Sibiu au efectuat controale la 16 beneficiari, unde au fost identificate 28 de neconformități. Pentru remedierea deficiențelor, au fost dispuse măsuri cu termene clare de îndeplinire. Inspectoratul a aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 38.000 de lei și a emis 20 de avertismente scrise pentru încălcarea prevederilor legale.

Printre cele mai frecvente nereguli descoperite s-au numărat folosirea zilierilor pentru activități care necesită lucrători calificați, lipsa evidenței orelor de muncă, neafișarea programului de muncă la punctul de lucru, lipsa dovezii instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și lipsa evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

ITM Sibiu reamintește beneficiarilor că respectarea legislației privind munca zilierilor este o obligație legală, iar acțiunile de control vizează atât sancționarea abaterilor, cât și prevenirea situațiilor care pot afecta drepturile și siguranța lucrătorilor. Instituția subliniază importanța respectării regulilor pentru prevenirea accidentelor și protejarea persoanelor care desfășoară activități cu caracter ocazional.

„Munca desfășurată de zilieri trebuie să se realizeze cu respectarea tuturor prevederilor legale, atât în ceea ce privește relațiile de muncă, cât și securitatea și sănătatea în muncă. Controalele desfășurate în cadrul acestei campanii au avut nu doar un rol de verificare și sancționare a abaterilor, ci și unul important de prevenire și conștientizare. Ne dorim ca beneficiarii să acorde atenția necesară respectării drepturilor persoanelor care desfășoară activități cu caracter ocazional și, în același timp, să înțeleagă că respectarea regulilor privind securitatea și sănătatea în muncă este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea lucrătorilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu va continua acțiunile de control și informare”, a declarat Alexander George Wolf.