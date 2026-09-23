Copil de 7 ani, atacat de câini la Vurpăr: „Ne este frică să mergem pe stradă”

Comunitatea din Vurpăr, județul Sibiu, este îngrozită din cauza unor câini agresivi lăsați liberi pe stradă. Teroarea localnicilor a culminat la începutul lunii septembrie, când un copil de doar 7 ani a fost mușcat grav și a ajuns direct la Urgențe. În urma acestui incident, mama băiețelului cere cu disperare autorităților locale să ia măsuri înainte ca o tragedie și mai mare să aibă loc.

Situația de pe străzile comunei a devenit un real pericol pentru pietoni, fie ei adulți sau copii, iar locuitorii se simt prizonieri în propriile case. „E plin de câini la noi la Vurpăr, îți e frică să mergi pe stradă că te mănâncă. Sunt ai cuiva, au stăpân, dar omul acesta nu îi ține în curte. Are trei câini mari și răi și stau doar pe stradă”, a spus mama băiețelului, subliniind că nepăsarea proprietarului a stat la baza acestui eveniment șocant.

Copil mușcat de câini pe stradă

Atacul s-a petrecut în plină zi, pe o stradă din comună, în apropierea unui magazin. Copilul a fost salvat de dulăi de un vecin, care a intervenit să îl ajute.

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„În 2 septembrie, copilul s-a dus la magazin. Eu făceam mâncare, iar el a mers singur, mi-a spus unde merge, e aproape de casă magazinul. Noroc că era un vecin pe stradă și l-a ajutat. L-au pus la pământ, l-au mușcat de posterior. Au vrut să îl tragă de cap. O vecină a venit cu el acasă și l-a băgat în curte. Am sunat la 112, a venit poliția și salvarea. De la ambulanță mi-au spus că a avut mare noroc, dacă îl mușca de mai jos, spre picior, îl lua de venă”, a spus mama, încă îngrozită de momentele de panică prin care a trecut.

În urma acestui episod, copilul a suferit o traumă imensă. Acum iese cu frică pe stradă. „A luat o mare frică de câini, îi e frică să mai meargă pe stradă. Am fost la spital și i-am făcut vaccin antirabic și antitetanos, a luat și antibiotic. Azi (n.red.: 23 septembrie) are ultimul vaccin de făcut”, a spus mama băiatului.

Deși ar fi fost de așteptat ca stăpânul animalelor să își asume responsabilitatea pentru faptele acestora, reacția lui a fost inexistentă. Femeia povestește că a încercat să discute cu acesta, dar n-a găsit deloc înțelegere. „Am vorbit și eu și soțul cu el, i-am explicat de vorbă bună care este situația, dar nu îl interesează”, a mai spus aceasta, revoltată de atitudinea vecinului.

Nu este un caz izolat

Din păcate, sibianca spune că acesta nu a fost un caz izolat, iar pericolul continuă să pândească la fiecare colț. Câinii poposesc mai mereu în zona magazinului, dar și a școlii din localitate, punând în pericol zeci de elevi în fiecare zi.

„A mai fost un caz cu un copil, l-au tras de pantaloni. Sora mea a pățit la fel, a venit în vizită la mama, care stă lângă mine, și [au vrut] să o pună jos câinii. Azi dimineață am fost la izvor, au venit 3 dulăi spre mine. Nu e normal așa ceva, să nu ia nimeni nicio măsură. Ai câini, foarte bine, dar nu îi ține pe stradă, lângă magazin, lângă școală. Și eu am, dar nu ies afară din curte”, a adăugat sibianca.

Și la Orlat câinii bagă spaima în locuitorii comunei. De curând, o cititoare Ora de Sibiu a povestit că a fost atacată de două ori, în aceeași zi.

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