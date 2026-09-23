Pe scurt: Prețul grâului a crescut cu 40% pe bursele internaționale, iar țări precum Indonezia și Egipt caută furnizori alternativi și plătesc mult mai mult pentru aprovizionare.

Importatorii de grâu din Asia, Orientul Mijlociu și Africa, care depindeau de regiunea Mării Negre pentru aprovizionare, se confruntă cu dificultăți majore în asigurarea livrărilor.

Potrivit Economica.net, atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare au blocat aproape complet transportul de mărfuri din zonă începând cu luna iulie, ceea ce a dus la o creștere accentuată a prețurilor.

Contractele futures de referință de la bursa din Chicago au crescut cu 40% față de minimele din iunie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate.

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„Regiunea Mării Negre este importantă pentru livrările de cereale și dacă cumpărătorii nu pot scoate cereale din această regiune, sunt nevoiți să se uite în altă parte pentru aprovizionare, ceea ce va duce la o nouă creștere a prețurilor”, a declarat Ole Hansen, directorul departamentului de strategie la Saxo Bank.

Exporturile din Rusia și Ucraina scad drastic, Asia și Africa caută alternative

Exporturile de grâu rusesc sunt estimate să scadă la aproximativ un milion de tone în septembrie, față de cinci milioane de tone în aceeași lună a anului trecut. Ucraina va expedia, de asemenea, doar un milion de tone, la jumătate față de volumul din septembrie anul trecut, potrivit analiștilor firmei de consultanță Kpler.

Pe termen scurt, această criză afectează în special Asia. „Foarte puține nave intră pentru a încărca marfă, iar cantitățile reduse care sunt exportate din Rusia și Ucraina merg la anumiți cumpărători din Orientul Mijlociu și Africa. Nimic nu este direcționat către Asia”, a explicat Ishan Bhanu, analist la Kpler.

Indonezia, al doilea mare importator mondial, a primit în această lună doar 60.000 de tone de grâu din regiunea Mării Negre, față de o jumătate de milion de tone în septembrie anul trecut.

Producătorii indonezieni de făină se orientează către furnizori din Argentina și plătesc prețuri cu 20-25% mai mari pentru grâul australian decât pentru cel din Marea Neagră, au precizat traderii. Un director al unei companii de morărit din Asia de Sud-Est a declarat că firma a contractat câteva containere cu grâu din Australia pentru a înlocui grâul rusesc și ucrainean, dar nu a achiziționat cantități vrac din cauza costurilor ridicate.

„Prețurile au crescut considerabil și nu suntem în măsură să transferăm întregul cost asupra cumpărătorilor noștri de făină”, a spus oficialul, sub protecția anonimatului.

Prețurile grâului românesc și australian cresc, Egiptul diversifică sursele

Grâul din România este cotat la aproximativ 340 de dolari pe tonă (cost și navlu) pentru livrări în Asia de Sud-Est, iar grâul australian de tip „Premium White” la circa 345 de dolari pe tonă pentru livrările din octombrie. Ambele prețuri sunt cu aproximativ 25% mai mari decât cele la care se tranzacționa grâul din regiunea Mării Negre înainte de criza transporturilor maritime.

Egiptul, cel mai mare cumpărător mondial, urmează să primească mai puțin de o zecime din volumul importat din Rusia și Ucraina în perioada septembrie-octombrie a anului trecut. În prima jumătate a lunii septembrie, importurile de grâu ale Egiptului au scăzut la 143.870 de tone, de la 876.139 de tone în aceeași perioadă a anului trecut, când Rusia și Ucraina asigurau cea mai mare parte a livrărilor.

Egiptul se orientează acum către Franța și alți furnizori europeni, diversificându-și sursele de aprovizionare și reducând dependența de Ucraina și Rusia, a declarat ministrul Aprovizionării, Sherif Farouk.

Totuși, unii cumpărători egipteni evită furnizorii alternativi, deoarece morarii preferă soiurile de grâu pe care sunt obișnuiți să le prelucreze și dispun de stocuri interne, potrivit traderilor din Cairo.

Creșterea prețurilor la grâu vine după o perioadă de volatilitate accentuată pe piața cerealelor, similară cu cea din 2022, când prețul la cereale a explodat după izbucnirea războiului din Ucraina.