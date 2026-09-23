Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr se va muta în perioda următoare de la Cisnădie pe Stadionul ”Municipal” din Sibiu.

”Călăreții roșii” jucau la Cisnădie din 2023, iar din primăvara anului viitor ar putea reveni acasă, pe noua bază sportivă de la Șelimbăr, a cărui construcție se reia în curând.

Până atunci, ”călăreții roșii” vor disputa meciurile de pe teren propriu la Sibiu, pe ”Municipal”, unde vor achita suma de 12.200 lei pe meci, una destul de consistentă raportat la bugetul clubului.

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”Am făcut solicitare scrisă la Primăria Sibiu să jucăm pe ”Municipal, avem deocamdată doar acordul verbal. Motivul principal este legat de gazonul de la Cisnădie, care a devenit unul impropriu pentru meciuri de Liga 2” a explicat Ioan Luca, team-managerul ”călăreților roșii”.

Primul joc al șelimbărenilor pe ”Municipal” va fi cel din 10 octombrie, cu Unirea Slobozia, din etapa a 9-a a Ligii 2.

CSC a mai evoluat pe noua arenă din Sibiu în 2023, la meciurile cu Dinamo, CSM Reșița și CS Mioveni.

După opt etape, echipa lui Eugen Beza este pe locul 16 în clasamentul Ligii 2, cu 6 puncte.