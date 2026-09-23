Pe scurt: Află cum se desfășoară o angiografie, ce rol are echipa medicală și ce recomandări oferă specialiștii pentru prevenirea bolilor de inimă.

Laboratorul de angiografie din cadrul Secției Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu joacă un rol esențial în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor cardiovasculare, folosind tehnici moderne minim invazive.

Asistentul medical coordonator Soanea Mădălina a explicat modul în care funcționează acest laborator și ce beneficii aduce pacienților.

Laboratorul de angiografie este o sală specializată unde medicii utilizează imagistică cu raze X și substanță de contrast pentru a vizualiza vasele de sânge. Aici se efectuează atât proceduri cu scop diagnostic, cât și intervenții terapeutice, evitând necesitatea unei operații chirurgicale deschise. Printre procedurile realizate se numără angiografii coronariene (coronarografii), angioplastii, angiografii periferice, angioplastii periferice, precum și implantarea de stimulatoare și defibrilatoare cardiace.

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Medicii recomandă coronarografia în cazuri de durere în piept (angină pectorală), suspiciune de infarct miocardic sau atunci când testele cardiace sunt neconcludente, dar există suspiciune de boală coronariană. Dacă se identifică stenoze, acestea pot fi tratate prin angioplastie cu balon și implantare de stent, restabilind fluxul normal de sânge către inimă.

Pregătirea pacientului și siguranța în timpul procedurii

Înainte de procedură, medicul explică pacientului scopul, beneficiile și riscurile, obținând consimțământul informat. Se efectuează analize de sânge (hemoleucogramă, coagulare, creatinină, uree) și o electrocardiogramă. Pacientul trebuie să nu mănânce și să nu bea cu 6-8 ore înainte, iar medicația obișnuită se administrează doar la indicația medicului, unele medicamente necesitând ajustare.

Zona de acces, de obicei încheietura mâinii sau regiunea inghinală, este pregătită prin îndepărtarea pilozității pentru a reduce riscul de infecție. Se montează o branulă pentru administrarea de medicamente și perfuzii.

Procedura se desfășoară cu pacientul așezat pe masa angiografului, monitorizat permanent (electrocardiogramă, presiune arterială, saturație O2). Se dezinfectează zona de acces, se aplică câmpuri sterile și se administrează anestezie locală.

Cateterul este introdus până la arterele coronare, unde se injectează substanța de contrast sub control radiologic. Dacă este necesar, se realizează angioplastia și implantarea de stent. În general, pacientul se externează a doua zi.

Echipa medicală asigură siguranța pacientului pe tot parcursul intervenției

Siguranța pacientului este prioritară în laboratorul de angiografie. Se verifică identitatea și indicația procedurii, se dezinfectează riguros tegumentul și se aplică câmpuri sterile pentru prevenirea infecțiilor.

Pe durata procedurii, se monitorizează electrocardiograma, tensiunea arterială, frecvența cardiacă și saturația oxigenului. Locul de puncție este anesteziat pentru a reduce disconfortul, iar pacientul rămâne conștient și poate comunica permanent cu echipa medicală.

Se utilizează cantitatea minimă de substanță de contrast și doze mici de radiații, respectând principiile de radioprotecție. Laboratorul este dotat cu defibrilator, oxigen și echipamente pentru tratarea rapidă a eventualelor complicații. Locul puncției este verificat periodic pentru depistarea sângerărilor sau a hematoamelor, iar funcțiile vitale sunt monitorizate până la externare.

Asistentul medical are un rol esențial în pregătirea pacientului și a materialelor sterile, observarea rapidă a reacțiilor adverse sau complicațiilor, precum și în asigurarea confortului și sprijinului psihologic pe parcursul procedurii și recuperării.

Prevenția bolilor cardiovasculare și importanța controalelor periodice

Specialiștii recomandă adoptarea unui stil de viață sănătos pentru prevenirea bolilor cardiovasculare: renunțarea la fumat, alimentație echilibrată bogată în legume, fructe, cereale integrale, pește și grăsimi sănătoase, reducerea consumului de sare, zahăr și alimente ultraprocesate, activitate fizică regulată (cel puțin 150 de minute pe săptămână), menținerea unei greutăți sănătoase, limitarea consumului de alcool, somn suficient și gestionarea stresului.

De asemenea, este importantă respectarea tratamentului prescris pentru afecțiuni precum hipertensiunea arterială, diabetul sau colesterolul crescut.

Multe boli de inimă evoluează fără simptome în stadii incipiente, iar controalele medicale periodice pot preveni complicații grave, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Pentru mai multe informații despre semnele de alarmă care necesită prezentarea urgentă la medic, puteți consulta articolul Când trebuie să mergem urgent la medic pentru inimă: semnele de alarmă explicate de un specialist de la Spitalul Județean Sibiu.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, colaborarea dintre medic, asistentul medical și pacient este esențială pentru desfășurarea în siguranță a procedurilor angiografice și pentru obținerea celor mai bune rezultate în tratamentul bolilor cardiovasculare.