Pe scurt: Află cum o legendă locală din Scoreiu leagă dreptul la apă al sătenilor de rochia împărătesei Maria Tereza și de aprobarea imperială primită acum peste 250 de ani.

Satul Scoreiu, atestat încă din 1392 sub denumirea de „Szkore”, păstrează o legendă care explică modul în care localnicii au obținut dreptul la apă în urmă cu peste două secole. Potrivit unei postări publicate de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, pe Facebook, povestea a fost consemnată în urmă cu 12 ani de o elevă din Scoreiu, în cadrul proiectului „Reporter în satul meu”, organizat de Biblioteca Orașului Avrig și coordonat de Maria Grancea, bibliotecar la acea vreme. Sursa principală a informațiilor este postarea de pe Facebook.

Legenda spune că, în timpul domniei împărătesei Maria Tereza, scorenii au cerut permisiunea de a săpa un canal din râul Laița, care avea mai multă apă, pentru a alimenta vechea albie a satului, adesea secată vara. Scrisoarea a ajuns la Viena, iar împărăteasa, aflată în timpul unei probe de rochie, ar fi spus: „Bine, să-l sape, dar să nu fie mai larg decât rochia mea”. Această relatare este amintită de Maria Grancea, care a rememorat lucrarea elevei din Scoreiu.

Profesorul Gavril Popa, fost director al școlii din localitate, detaliază în lucrarea „Scoreiul – veche vatră românească în Țara Făgărașului” că, în 1534, boierul Stanciu din Scorei a cumpărat jumătate din albia apei din Cârțișoara pentru a alimenta moara sa, plătind cu un cal și 12 găleți de grâu. Într-un document de conscripție din 1664 se menționează că satul avea un pârâu cu două mori, de la care boierii luau vamă o zecime, dar apa era insuficientă, mai ales vara.

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Profesorul Popa explică și originea legendei: „Probabil scorenii s-au plâns de lipsa apei Gubernului Imperial din Transilvania, cu reședința la Sibiu. În trecut, unitățile de măsură erau adesea inspirate de hainele imperiale sau de lungimea brațelor și picioarelor. Cererea scorenilor ar fi fost satisfăcută de reprezentantul imperial la Sibiu, în numele împărătesei Maria Tereza, indicându-se dimensiunea rochiei imperiale”.

O altă variantă a legendei, relatată de părintele Andrei Todârcea, care a slujit 43 de ani în biserica satului, spune că scorenii, trecuți la religia greco-catolică, au fost răsplătiți cu pământuri și dreptul de a folosi apa din râul Laița. Aceștia au săpat un canal lung de aproape 15 kilometri, cu o lățime stabilită „cât poalele unei fuste imperiale”.

Disputa pentru apă a generat conflicte între Scoreiu și satul vecin, Sărata, apa fiind deviată uneori peste noapte. „În seculara dispută pentru apă, scorenii argumentează dreptul lor asupra acestui canal, invocând darul împărătesei”, notează Gavril Popa.

Din 1983, Scoreiu dispune de o rețea proprie de alimentare cu apă, provenită din izvoarele din „Arinii Munteanului”. Astfel, apa „împărătească” mai curge doar pe maluri, printre sălcii și gâște. Localnicii sunt însă mândri de darul Mariei Tereza, canalul măsurând doar doi metri lățime, cât rochia împărătesei de acum două secole și jumătate.

Legenda rămâne vie în comunitate, fiind transmisă din generație în generație și conferind unicitate satului Scoreiu din județul Sibiu.

Maria Tereza a rămas o figură importantă pentru Sibiu, iar alte monumente locale îi poartă numele, precum Podul de piatră Maria Tereza din Sibiu.

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