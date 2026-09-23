Pe scurt: Un accident mortal a dus la închiderea Colosseumului din Roma, o decizie rară luată de autorități. Măsura vine după ce un tânăr muncitor a căzut de la 10 metri în timpul lucrărilor de noapte.

Colosseumul, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Roma, a fost închis publicului miercuri, 23 septembrie 2026, după ce un muncitor a murit în urma unui accident de muncă.

Potrivit HotNews.ro, decizia a fost anunțată de Ministerul Culturii din Italia și reprezintă o măsură excepțională, fiind prima închidere de acest fel de la izbucnirea pandemiei de COVID-19.

Accidentul a avut loc marți, 22 septembrie 2026, când Andrea Moretti, un muncitor în vârstă de 22 de ani, a căzut de la o înălțime de aproximativ 10 metri în timp ce instala un nou sistem de iluminat pe timpul nopții. Potrivit ministerului, tânărul se afla suspendat deasupra punctului cel mai înalt al amfiteatrului când s-a produs tragedia.

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Ministrul Culturii din Italia, Alessandro Giuli, a transmis condoleanțe familiei lui Moretti și a descris incidentul drept „un eveniment tragic care ne lasă șocați și consternați”. Giuli a vorbit despre „moartea fără sens a unui tânăr angajat în muncă”, subliniind impactul emoțional al accidentului asupra comunității și autorităților.

Imediat după producerea accidentului, amfiteatrul a fost închis, după ce ultimul grup de turiști a părăsit clădirea. Inițial, autoritățile intenționau să restricționeze accesul doar la nivelul superior, de unde a căzut muncitorul, însă ulterior măsura a fost extinsă la întregul complex pentru a garanta siguranța publicului.

Ministerul Culturii a precizat că decizia de închidere a fost luată în timpul nopții și pusă în aplicare după ce primul grup de vizitatori, format din mii de persoane care nu știau de incident, vizitase deja monumentul.

„O închidere imediată a intrărilor ar fi determinat adunarea unei mulțimi numeroase de vizitatori în fața monumentului, ceea ce ar fi putut compromite siguranța și ordinea publică”, a transmis instituția.

Colosseumul a mai fost închis doar pentru câteva ore în situații speciale, cum ar fi vizitele unor demnitari importanți, printre care și cea a fostului președinte american Barack Obama în 2014, sau pentru evenimente precum o rugăciune pentru pace în octombrie anul trecut. În mod obișnuit, monumentul este închis publicului doar în zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie, iar în 2020 a fost închis câteva săptămâni din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.