Pe scurt: Euro a depășit pragul de 5,27 lei, stabilind un nou maxim istoric. Evoluția vine după o perioadă de instabilitate politică și economică.

Moneda euro a atins miercuri, 23 septembrie 2026, un nou maxim istoric în raport cu leul, potrivit HotNews.ro.

Banca Națională a României (BNR) a anunțat un curs de referință de 5,2788 lei pentru un euro, depășind precedentul record stabilit în primăvara acestui an.

Ultima dată când euro a atins un nivel apropiat a fost pe 6 mai 2026, când BNR a comunicat un curs de 5,2688 lei/euro. Atunci, contextul politic a fost marcat de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, eveniment care a contribuit la volatilitatea pieței valutare.

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Comparativ cu ziua precedentă, când cursul de referință era de 5,2647 lei/euro, creșterea de miercuri reprezintă o depreciere semnificativă a monedei naționale. Această evoluție accentuează tendința de slăbire a leului observată în ultimele luni, pe fondul incertitudinilor economice și politice.

Specialiștii din piață au semnalat că presiunile asupra leului s-au intensificat în contextul inflației ridicate și al dezechilibrelor din economie. De asemenea, instabilitatea politică și lipsa unor măsuri clare de redresare fiscală au contribuit la scăderea încrederii investitorilor și la creșterea cererii pentru euro.

Deprecierea leului are efecte directe asupra populației și mediului de afaceri. Ratele la creditele în euro devin mai mari pentru cei care au împrumuturi denominate în moneda europeană, iar prețurile bunurilor importate pot crește. În același timp, exportatorii ar putea beneficia de pe urma unui curs mai avantajos, însă costurile pentru importuri și pentru achizițiile din străinătate vor fi mai ridicate.

Potrivit analiștilor, evoluția cursului euro-leu va depinde în perioada următoare de deciziile de politică fiscală și monetară, precum și de stabilitatea politică internă. În contextul în care prețurile continuă să crească și economia dă semne de stagnare, România riscă să intre într-o perioadă de „îngheț economic”, așa cum a fost semnalat și în alte analize recente. Pentru detalii suplimentare despre contextul economic, puteți consulta și articolul Prețurile cresc, economia nu: România riscă să rămână în „îngheț economic”.

Ultimul record al cursului euro-leu fusese stabilit în luna mai, pe fondul tensiunilor politice. Noul maxim de 5,2788 lei/euro marchează o etapă importantă pentru piața valutară din România, iar evoluțiile din perioada următoare vor fi urmărite cu atenție de investitori, companii și populație.