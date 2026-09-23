Pe scurt: Hackerii ShinyHunters au anunțat că au accesat date sensibile despre mii de agenți FBI. Printre victime s-ar afla și directorul agenției, Kash Patel.

Un grup de hackeri cunoscut sub numele de ShinyHunters susține că a obținut acces la date personale detaliate despre mii de actuali și foști angajați ai FBI, inclusiv despre directorul agenției, Kash Patel.

Potrivit HotNews.ro, hackerii au declarat marți, 22 septembrie 2026, că au pătruns în sistemele Biroului Federal de Investigații și au sustras „date extrem de sensibile referitoare la aproape TOȚI agenții FBI și la persoanele care au depus o cerere de angajare la FBI”.

FBI a transmis că este la curent cu afirmațiile privind activități neautorizate care afectează site-ul FBIjobs.gov și că desfășoară o anchetă în acest sens. Într-o declarație publicată pe site-ul său de pe dark web și într-o discuție online cu Reuters, ShinyHunters a precizat că a vizat FBI ca reacție la un anunț al agenției din mai 2026, care detalia metodele grupării și sfătuia potențialele victime să nu plătească răscumpărarea. Gruparea a subliniat că atacul nu are motivație financiară și a cerut FBI să retragă acel anunț.

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Ca dovadă a atacului, ShinyHunters a prezentat o captură de ecran a unui site de recrutare FBI spart și informații despre aproximativ 5.000 de agenți, pe care le-a descris ca fiind doar un eșantion din totalul datelor furate.

Până în acest moment nu s-a putut verifica autenticitatea capturii de ecran, însă site-ul de recrutare al FBI părea să fi întâmpinat probleme tehnice, afișând marți un mesaj că atât acesta, cât și portalul candidaților la funcția de agent special, erau „indisponibile în prezent”.

Eșantionul de date prezentat de hackeri ar conține nume ale agenților FBI, adrese de domiciliu, numere de asigurare socială, misiuni și, în unele cazuri, numele membrilor familiilor acestora. Reuters a reușit să verifice parțial autenticitatea unor informații, comparând detalii precum numerele de asigurare socială cu înregistrări ale birourilor de credit și cu date compromise anterior, păstrate de firma District 4 Labs.

În cel puțin 10 cazuri, inclusiv cel al directorului FBI, Kash Patel, detaliile păreau să se potrivească, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Cu toate acestea, nu este clar dacă datele au fost furate direct din sistemele interne ale FBI, așa cum susțin hackerii, sau din alte surse.

Cynthia Kaiser, fostă angajată FBI și în prezent vicepreședinte la firma de securitate cibernetică Halcyon, a declarat că astfel de breșe sunt „incredibil de dăunătoare”, deoarece pot fi folosite pentru a expune și a exercita presiuni asupra anchetatorilor. Kaiser a amintit că o scurgere de date din 2016 este încă folosită pentru a hărțui agenți FBI: „Odată ce informațiile sunt furate, ele sunt folosite pentru totdeauna”, a spus ea.

ShinyHunters este considerată una dintre cele mai notorii grupări de hackeri la nivel mondial. Printre atacurile recente revendicate de grup se numără furtul a milioane de înregistrări comerciale de la Rockstar Games, o intruziune asupra platformei educaționale Canvas și tentative de a folosi instrumente ale companiei Anthropic.

De asemenea, duminică, grupul a anunțat că a intrat într-o confruntare publică cu un alt grup de criminalitate cibernetică, cl0p.