Pe scurt: Un angajat al unei ferme din Sibiu a fugit cu 40.000 de lei, dar a fost prins în Hunedoara cu aproape toți banii cheltuiți. Poliția investighează ce s-a întâmplat cu suma dispărută.

Un bărbat de 45 de ani, din județul Dolj, angajat la o fermă de animale din localitatea Bucovăț, este cercetat pentru furt, fiind suspectat că ar fi sustras 40.000 de lei de la proprietarul acesteia, un bărbat din Jina, județul Sibiu.

Potrivit Libertatea, incidentul a fost sesizat polițiștilor din Dolj în 17 septembrie 2026, în jurul orei 18:00, când un bărbat de 54 de ani din comuna Jina, județul Sibiu, a reclamat furtul unei sume importante de bani dintr-un imobil aflat în extravilanul comunei Bucovăț.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că principalul suspect era chiar unul dintre angajații fermei. Reprezentanții IPJ Dolj au transmis că „din cercetări s-a stabilit că bărbatul din comuna Pleşoi, angajat la ferma de animale a persoanei vătămate, profitând de lipsa acesteia, ar fi sustras suma de 40.000 de lei şi ar fi plecat într-o direcţie necunoscută”.

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După comiterea faptei, suspectul a fugit din zonă, iar polițiștii au început căutările pentru a-l identifica și prinde. Bărbatul a fost găsit după câteva zile, în noaptea de luni spre marți, în orașul Petrila, județul Hunedoara.

La momentul reținerii, asupra sa au fost găsiți doar 33 de lei, deși suma reclamată ca fiind furată era mult mai mare.

Polițiștii au precizat că ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat cu restul banilor și în ce împrejurări a fost cheltuită suma de 40.000 de lei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Acest caz vine în contextul în care controalele la angajatori și ferme din județul Sibiu au fost intensificate în ultima perioadă, după cum arată și alte situații recente, precum controalele ITM la angajatorii de zilieri.

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▶ Vezi pagina acestui video: Furt de 40.000 de lei la o stână a unui cioban din Jina: când l-au prins polițiștii pe hoț, mai avea 33 de lei — VIDEO