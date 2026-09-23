Pe scurt: Grindeanu pune presiune pe Mureșan să aleagă între Bruxelles și București, acuzându-l că nu își asumă responsabilitatea pentru România. Discuțiile despre formarea noului guvern continuă în Parlament.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 23 septembrie 2026, că premierul desemnat Siegfried Mureșan ar trebui să demisioneze din Parlamentul European pentru a demonstra că își dorește cu adevărat să devină prim-ministru al României.

Potrivit AGERPRES, Grindeanu a afirmat că, prin atitudinea din ultimele zile, Mureșan a transmis mesajul că nu își dorește această funcție.

„Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală, pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu își dorește să fie premier, face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcție. Și atunci, cred că ar trebui să ne arate nouă, românilor, că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier și ca să dovedească acest lucru cred că ar trebui să își anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele comune PSD-PNL în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din poziția de europarlamentar. Altfel, dă impresia că face doar un joc politic ieftin, în timp ce România este în criză profundă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

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Liderul PSD a mai susținut că, prin acțiunile sale de până acum, Mureșan transmite că nu își dorește voturile parlamentarilor din afara PNL, USR și, eventual, UDMR.

„Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar un pion al lui Ilie Bolojan care dorește prelungirea acestei crize politice. Am urmărit cu foarte mare atenție declarațiile domnului Mureșan din ultimele zile, chiar și cele din urmă cu aproximativ două ore și din păcate impresia pe care o lasă este că nu cunoaște absolut nimic din ceea ce trebuie făcut cu economia românească. Din perspectiva noastră nu ar fi decât un Bolojan second hand, iar acest lucru nu ține loc de program de guvernare. I-aș da un sfat, să lase mai puțin din aroganță, să arate mai puțin tupeu”, a adăugat Grindeanu.

Grindeanu a precizat că a încercat să găsească o viziune economică în discursurile lui Mureșan, dar nu a identificat decât critici la adresa PSD.

„M-am străduit în aceste zile, chiar și astăzi de dimineață, să găsesc viziunea economică în spusele domnului Mureșan și vă spun sincer că, chiar și în ultima săptămână, de joi de când a fost nominalizat și până acum, nu am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că ăsta este singurul program politic pe care e în stare să îl promoveze în acest moment. Noi însă, în schimb, am demonstrat că punem interesul țării mai presus de orgolii. De aceea, îl aștept pe domnul Mureșan la sediul Partidului Social Democrat pentru a avea o discuție reală despre economia României. Românii au nevoie de soluții, nu de lozinci. Sper ca domnul Mureșan să vină pregătit”, a mai spus liderul social-democrat.

În contextul negocierilor pentru formarea noului guvern, Grindeanu a subliniat că a avut o discuție cu Mureșan și îl așteaptă la sediul PSD pentru o discuție serioasă despre programul de guvernare. „Atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, îl aștept pe domnul Mureșan la sediul PSD”, a declarat Grindeanu.

Pe de altă parte, premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat la Parlament că programul de guvernare pe care îl va propune, împreună cu lista miniștrilor Cabinetului său, va urmări continuarea procesului de modernizare și reformare a României și va avea un caracter clar proeuropean.

El a precizat că cele zece propuneri prezentate de PSD privind guvernarea reprezintă o bază pentru „o discuție serioasă”, iar unele dintre acestea se regăsesc deja în programul de guvernare al PNL.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că programul de guvernare și lista miniștrilor din guvernul propus de Mureșan vor fi depuse la Parlament până la sfârșitul săptămânii, urmând ca apoi să aibă loc votul de învestitură. Discuțiile despre formarea noului guvern și negocierile între partide continuă, în contextul unei crize politice prelungite.

Pentru detalii despre desemnarea lui Mureșan și susținerea din partea PNL, USR și UDMR, vezi și Surpriză în negocierile pentru Guvern: PNL îl propune premier pe Siegfried Mureșan, iar USR și UDMR îl susțin.