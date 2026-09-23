Consilierii locali ai municipiului Sibiu vor aproba, în ședința ordinară de la finalul lunii septembrie, majorarea tarifului pentru depozitarea deșeurilor în groapa de gunoi de la Cristian.

Conform proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței din 24 septembrie 2026, aleșii locali vor supune la vot ajustarea costurilor de depozitare a deșeurilor la groapa de gunoi de la Cristian. Această modificare survine la solicitarea operatorului Tracon SRL, care a fundamentat cererea de majorare a tarifelor pe baza creșterii costurilor operaționale și a evoluției indicelui prețurilor de consum comunicat de INS pentru perioada septembrie 2025 – august 2026.

Cu cât se scumpește

Contractul de delegare prin concesiune cu societatea Tracon SRL a fost semnat la 1 decembrie 2023, fiind gestionat prin intermediul ADI ECO Sibiu, din care face parte și municipiul Sibiu. În 16 septembrie, ADI ECO a solicitat supunerea spre aprobarea Consiliului Local al acestui proiect privind mandatarea reprezentantului municipiului să voteze „pentru” aprobarea ajustării tarifului activității de depozitare a deșeurilor.

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„Ajustarea tarifului se face prin aplicarea ratei inflației la cheltuielile de exploatare, fără a se evidenția în fișa de fundamentare nivelul fiecărui element de cheltuieli”, se arată în raportul de specialitate. Astfel, tariful ar urma să crească de la 146,72 lei/tonă fără TVA la 155,21 lei/tonă fără TVA.

Administratorul gropii de gunoi a cerut și în vară să fie majorate tarifele, dar municipalitatea a considerat că pretențiile financiare ale operatorului Tracon nu au nicio bază legală. (DETALII AICI) Noul tarif ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027.