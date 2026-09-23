Ianis Stoica, fostul atacant al lui FC Hermannstadt, traversează un început excelent de sezon în Portugalia, cu patru goluri și două pase decisive în primele șapte meciuri pentru Estrela Amadora. Forma sa nu i-a adus însă convocarea la echipa națională pentru debutul României în Liga Națiunilor. Fotbalistul de 23 de ani spune că decizia selecționerului Gică Hagi nu l-a supărat și că absența din lot îl motivează să continue seria evoluțiilor bune.

Ianis Stoica se numără printre fotbaliștii români aflați într-o perioadă foarte bună la echipa de club. Atacantul evoluează în prima ligă portugheză pentru Estrela Amadora, iar FRF îl include în lista românilor care joacă în Portugalia.

În actualul sezon, fostul jucător al lui Hermannstadt a strâns patru goluri și două assist-uri în șapte apariții, cifre care au provocat discuții după ce numele său nu s-a regăsit pe lista finală anunțată de Gică Hagi pentru primele patru partide din Liga Națiunilor.

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Ianis Stoica: „Voi continua să muncesc”

Fotbalistul a vorbit marți despre neconvocare și a dat de înțeles că nu intenționează să transforme decizia selecționerului într-un motiv de nemulțumire.

„Da, asta este, nu a fost de data aceasta. Voi continua să muncesc și poate pe viitor… de ce nu?”, a declarat Ianis Stoica, la Liga DigiSport.

Atacantul spune că situația îl motivează și că speră să ajungă în viitor la prima reprezentativă.

„Mă ambiționează și ce pot să zic? Cei care sunt acolo muncesc și ei foarte mult. Nu am de ce să fiu supărat pe ei, doresc să obțină cât mai multe puncte. Nu se pune discuția să fiu supărat”, a mai spus fostul jucător al lui Hermannstadt.

Stoica a recunoscut că își dorește să revină în circuitul echipei naționale după încheierea perioadei petrecute la reprezentativa U21.

„Mereu e o mândrie să joci pentru națională, nu am mai fost de mult acolo, ce-i drept. S-a terminat cu U21 și nu am mai fost. E un nucleu acolo și sper să merg și eu”, a declarat Ianis Stoica.

Adrian Mutu a pus sub semnul întrebării absența lui Stoica

Decizia lui Gică Hagi a fost comentată și de Adrian Mutu. Fostul internațional consideră că forma de moment a atacantului de la Estrela Amadora reprezenta un argument pentru convocarea sa, mai ales în contextul problemelor medicale ale lui Denis Drăguș. Digi Sport notează că Drăguș s-a accidentat și nu a mai intrat în cantonament, fără ca Hagi să cheme un alt atacant în locul său.

„Eu aici am un singur semn de întrebare. Băi, dar Ianis Stoica chiar nu merita să fie convocat? Mai ales în ce moment e. Unul dintre criterii este forma de moment”, a spus Mutu la Digi Sport Special.

Mutu a invocat cele patru goluri înscrise de Stoica și profilul său de atacant rapid, pe care îl consideră util inclusiv în partidele în care România ar putea miza pe contraatac.

Patru meciuri în 11 zile pentru România

FRF a anunțat pe 18 septembrie lotul ales de Gheorghe Hagi, iar Ianis Stoica nu se regăsește între cei 33 de jucători convocați. România va disputa patru partide în numai 11 zile la prima acțiune din noua ediție a Ligii Națiunilor.

Tricolorii joacă pe 25 septembrie, de la ora 21:45, în deplasare cu Suedia, iar pe 28 septembrie primesc vizita Bosniei și Herțegovinei, pe Arena Națională, într-un meci fără spectatori. Pe 2 octombrie urmează deplasarea din Polonia, iar pe 5 octombrie România întâlnește din nou Suedia, de această dată la București.

Ianis Stoica a evoluat pentru FC Hermannstadt înainte de transferul în Portugalia, iar în prezent încearcă să transforme forma bună de la Estrela Amadora într-o revenire la prima reprezentativă.