Pe scurt: Sibiul ar putea atrage investiții indiene în turism și procesarea lânii, după discuții directe cu ambasadorul Indiei. Dialogul va continua prin implicarea mediului de afaceri local.

Relațiile economice dintre România și India și posibilitățile de dezvoltare a unor parteneriate strategice au fost principalele teme ale întâlnirii care a avut loc marți, 22 septembrie 2026, la care au participat Excelența Sa, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în România, și vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Paul Kuttesch, alături de reprezentanți ai administrațiilor județene din țară.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, discuțiile au vizat identificarea unor noi oportunități de colaborare și investiții, precum și dezvoltarea legăturilor dintre mediul de afaceri din România și companiile indiene.

Turismul și sectorul ovin, domenii de interes pentru colaborarea cu India

În cadrul întâlnirii, Paul Kuttesch a prezentat avantajele județului Sibiu pentru potențialii investitori, subliniind poziționarea centrală în țară, conectivitatea prin rețeaua de autostrăzi, potențialul economic și turistic, precum și domeniile în care pot fi dezvoltate noi colaborări. Un interes deosebit a fost manifestat pentru turism, dar și pentru sectorul ovin, în special pentru procesarea și valorificarea lânii și a produselor derivate.

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Ambasada Indiei a încurajat consolidarea dialogului cu mediul de afaceri din județe, prin implicarea camerelor de comerț și a companiilor interesate de noi parteneriate. Reprezentanții indieni au subliniat importanța identificării unor proiecte concrete care să aducă beneficii ambelor părți.

„Ne dorim ca acest dialog să se transforme în parteneriate concrete și noi oportunități de investiții pentru județul Sibiu”, a declarat Paul Kuttesch în cadrul întâlnirii.