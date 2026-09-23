Proiectul MPI Magnesium, care prevede exploatarea magneziului din Valea Dobra, în zona Rășinari, și construirea unei uzine de procesare la Săliște, întâmpină opoziție din partea unor locuitori din Mărginimea Sibiului. O petiție prin care este cerută oprirea proiectului a strâns deja peste 2.000 de semnături.

Nemulțumirea localnicilor vine într-un moment în care proiectul a intrat într-o nouă etapă. Compania Mineral Proiect Invest S.A. a anunțat, la începutul lunii septembrie, că a obținut licența de exploatare pentru resursele de roci magnezitice din perimetrul Valea Dobra, prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026, publicat în Monitorul Oficial la 7 septembrie.

Potrivit companiei, proiectul integrat Rășinari–Săliște presupune investiții de peste 400 de milioane de euro și urmărește realizarea unui lanț industrial de la extracția resursei până la producerea unor compuși de magneziu și, ulterior, a magneziului metalic.

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În schimb, contestatarii proiectului susțin că există numeroase întrebări la care, în opinia lor, investitorul și autoritățile trebuie să ofere răspunsuri înainte ca proiectul să avanseze.

Reamintim că luni, 21 septembrie, proiectului privind cariera de magneziu din Valea Dobrei și a uzinei de prelucrare din Săliște a avut loc, luni dimineața, la sediul Primăriei Săliște, unde reprezentanții companiei au încercat să explice planurile pentru viitoarea investiție. Reacția localnicilor prezenți la discuție a fost însă una de opoziție, susținând că nu își doresc ca acets proiect să prindă contur.

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„Nu există suficiente răspunsuri”

Unul dintre inițiatorii petiției spune că opoziția față de proiect a pornit de la discuțiile dintre localnici din Săliște, Mărginimea Sibiului și localitățile din jur. „Suntem un grup de câteva persoane din zona Săliște care au inițiat petiția. Sunt discuții și pe grupurile mari ale localității”, a declarat acesta.

Petiția a fost transmisă și către autoritățile locale, iar inițiatorii susțin că demersului i s-au alăturat persoane din mai multe localități din zonă, inclusiv Orlat și Gura Râului.

Semnatarul afirmă că principala preocupare este legată de capacitatea companiei de a demonstra, în mod transparent, fezabilitatea proiectului și de a răspunde tuturor întrebărilor privind efectele sale asupra mediului și comunităților. „Această companie nu are deocamdată credibilitate. Cea mai interesantă parte, din punctul meu de vedere, este faptul că au obținut o licență de exploatare pentru producerea de materiale de construcții.”, spune acesta.

Afirmația referitoare la lipsa unei fabrici trebuie privită în contextul în care proiectul MPI prevede, potrivit companiei, o uzină de procesare la Săliște. MPI descrie instalația drept o unitate hidrometalurgică în care serpentinitul ar urma să fie procesat prin levigare cu acid clorhidric în circuit închis. În prima etapă sunt prevăzute producția de MgO și Mg(OH)₂, iar într-o etapă ulterioară producția de magneziu metalic.

Întrebări despre amplasament, apă și impactul asupra mediului

Una dintre principalele solicitări ale celor care contestă proiectul este ca autoritățile să verifice independent informațiile prezentate de investitor. „Întrebați cum au selectat terenul pentru fabrică, pentru Săliște, nu au știut de unde o să aibă apă”, afirmă unul dintre semnatarii petiției.

Acesta susține, de asemenea, că la întâlnirea cu reprezentanții companiei au rămas fără răspuns mai multe întrebări privind impactul socio-economic și de mediu. „Nu au prezentat o documentație clară a impactului socio-economic, natural, dacă conțin metale grele, azbest, ce vor face cu acestea. Nu au avut un răspuns pentru noi, dar încearcă să ne convingă”, spune acesta.

Compania prezintă însă proiectul drept unul integrat și susține că procesarea va fi realizată într-un sistem închis, cu recuperarea și recircularea acidului clorhidric. Uzina de la Săliște este proiectată, potrivit informațiilor publicate de MPI, pentru o capacitate de 25.000 de tone de MgO/Mg(OH)₂ pe an în prima fază.

Contestatarii cer ca aceste informații să fie verificate prin evaluări independente și să fie analizate inclusiv riscurile legate de apă, emisii, deșeuri, reziduuri și eventuale accidente.

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Serpentinitul și problema fibrelor asbestiforme

Un alt punct important din petiție îl reprezintă caracterizarea mineralogică a rocii care urmează să fie exploatată.

Inițiatorii cer autorităților o caracterizare independentă și reprezentativă a serpentinitului din Valea Dobra, inclusiv verificarea existenței unor eventuale minerale asbestiforme și evaluarea riscurilor care ar putea apărea în timpul extracției, concasării, transportului și procesării.

Petiția invocă un studiu științific publicat în 2026, realizat într-o comunitate din Polonia aflată în apropierea unei cariere și a unor instalații de procesare a serpentinitului. Potrivit inițiatorilor, studiul a identificat fibre respirabile de crisotil și antigorit asbestiform în aer.

Autorii petiției precizează însă că studiul nu demonstrează că roca din Valea Dobra are aceeași compoziție mineralogică. Argumentul lor este că existența unor asemenea rezultate în cazul altui zăcământ justifică, în opinia lor, realizarea unor analize independente înaintea luării unor decizii definitive.

Contestatarii cer evaluarea proiectului ca un întreg

Petiția solicită autorităților să nu analizeze separat componentele proiectului, ci să evalueze ansamblul format din exploatarea din Valea Dobra, transportul materiei prime și procesarea industrială de la Săliște.

Printre solicitările formulate se numără o verificare interinstituțională a documentelor depuse de companie, caracterizarea independentă a rocii, evaluarea procesului industrial, analiza consumului de apă, a substanțelor chimice utilizate, a emisiilor și deșeurilor, precum și analizarea scenariilor de accident.

Inițiatorii cer, de asemenea, ca beneficiile economice prezentate de investitor să fie analizate împreună cu posibilele efecte asupra agriculturii, creșterii animalelor, produselor locale, turismului, proprietăților și locurilor de muncă existente.

„Mărginimea Sibiului are deja o valoare construită în generații”

Un capitol important al petiției se referă la identitatea Mărginimii Sibiului.

Semnatarii susțin că o investiție industrială de asemenea amploare trebuie analizată și din perspectiva efectelor asupra peisajului cultural, turismului, agriculturii și păstoritului tradițional.

„Mărginimea Sibiului este deja o valoare națională, construită în generații. Trebuie protejată”, se arată în petiție.

Contestatarii solicită o evaluare independentă a compatibilității proiectului cu valorile etnografice, culturale, peisagistice și naturale ale zonei.

În viziunea lor, problema nu se rezumă la amplasarea unei fabrici, ci la modul în care o dezvoltare industrială pe termen lung ar putea modifica profilul economic și social al unei regiuni care s-a dezvoltat în jurul agriculturii, păstoritului, produselor locale și turismului.

Legături invocate cu proiectul Roșia Montană

În petiție și în declarațiile contestatarilor este invocat și istoricul profesional al unor persoane asociate proiectului, fiind menționate presupuse legături cu proiectul Roșia Montană.

Aceste afirmații sunt prezentate de inițiatorii petiției drept un motiv suplimentar pentru solicitarea unor evaluări independente și a unei transparențe cât mai mari. Ele trebuie verificate separat prin documente și informații publice privind persoanele și rolurile acestora în proiectele menționate.

MPI: proiect de peste 400 de milioane de euro

De cealaltă parte, MPI Magnesium își prezintă proiectul drept o investiție strategică pentru România și Uniunea Europeană.

Compania afirmă că proiectul va integra extracția rocii magneziene de la Valea Dobra cu procesarea industrială de la Săliște și că investiția cumulată va depăși 400 de milioane de euro. Potrivit MPI, exploatarea este gândită pentru o perioadă de 30–50 de ani.

Compania susține, de asemenea, că proiectul este conceput cu tehnologii moderne și că transportul dintre zona de exploatare și instalația de procesare va include un sistem de transport pe cablu și o flotă de camioane electrice.

În aprilie, reprezentanții MPI au prezentat public proiectul și au susținut că exploatarea de la Valea Dobra și procesarea de la Săliște vor forma două componente ale aceleiași investiții.

Peste 2.000 de semnături

Petiția împotriva proiectului a depășit, potrivit inițiatorilor, pragul de 2.000 de semnături.

Semnatarii cer Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, autorităților din domeniul apelor și resurselor minerale, Ministerului Sănătății și celorlalte instituții competente să analizeze proiectul înainte de emiterea unor noi aprobări sau autorizații.

Inițiatorii spun că vor transmite petiția, prin e-mail, tuturor instituțiilor care au atribuții de evaluare, verificare, avizare, autorizare, control sau decizie în legătură cu proiectul și vor solicita înregistrarea oficială a documentului și un răspuns din partea fiecărei instituții.

„Noi suntem încrezători că o să oprim proiectul. Nu au fost profesioniști la prezentare. Ce reiese din actele dânșilor nu bate cu realitatea”, afirmă unul dintre semnatarii petiției.

Pentru moment, disputa se mută astfel în zona documentelor și a procedurilor de autorizare. MPI are licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, însă proiectul industrial presupune în continuare parcurgerea etapelor administrative și de autorizare aferente componentelor sale.