Fost antrenor la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu crede că desființarea echipei sibiene a venit după retragerea lui Ștefan Băcilă, acționarul care ducea greul din punct de vedere financiar.

Marius Măldărășanu a antrenat pe FC Hermannstadt în perioada iulie 2021 – decembrie 2025, reușind promovarea în Superliga, o finală de Cupă, dar și un start de sezon trecut foarte slab.

Fostul tehnician a vorbit la ”Interviurile Digi Sport” despre desființarea clubului sibian, una surprinzătoare, survenită după retrogradarea în eșalonul secund.

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”Sibiul e un oraș senzațional, au făcut un stadion, a fost o continuitate destul de ok ca perioadă la Superliga, apoi mai vine norul, dă ploaia, mai vine soarele. Din păcate nu s-au reorganizat deloc, în 2021 au făcut-o, și acum aveau o șansă să revină rapid. Probabil a fost decizia patronilor, nu știu ce discuții au fost între ei și Primărie, care a decis să nu mai bage bani în club, de acolo a plecat. Cred că a depins foarte mult de Ștefan Băcilă, era și Claudiu Rotar, dar Ștefan băga cei mai mulți bani, probabil a rămas totul la decizia lui. În momentul în care el s-a retras, atunci probabil nu au mai fost soluții, ca altcineva să vină și să țină echipa măcar la Liga 2, unde nu prea mai vin bani de nicăieri. Cred că de acolo s-a decis ca Sibiul să nu continue” a declarat Marius Măldărășanu.

”Lucrurile erau foarte bine puse la punct”

Fostul antrenor al sibienilor nu a preluat încă altă echipă după despărțirea de Sibiu, deși a avut mai multe discuții. ”Măldă” spune că nu se aștepta la desființarea clubului, dar faptul a devenit unul previzibil în vară, când reunirea pentru Liga 2 a întârziat enorm.

Foto: Noi suntem Hermannstadt

”Nu mi-am recuperat toți banii, în momentul în care clubul intră în faliment, e clar că îi pierzi, sunt jucători care au câte trei sau patru luni de zile, asta este situația în fotbalul nostru. Nu cred că cineva se gândea pe parcursul returului că echipa va dispărea, lucrurile erau foarte bine puse la punct din toate punctele de vedere. Odată cu retrogradarea și cu trecerea timpului, cam toată lumea se gândea că se va întâmpla asta, toate echipele de la Liga 2 începuseră pregătirea, iar tu întârziai, asta mi s-a părut o decizie greșită. Puteau aduce un antrenor din club și să se continue activitatea, iar când iei o decizie finală, jucătorii sunt pregătiți și pot merge la alte echipe” a mai afirmat Măldărășanu.

Cazul Ianis Stoica: ”Nu mi s-a impus să joace, dar asta se dorea”

Fostul antrenor al lui FC Hermannstadt a discutat și despre situația lui Ianis Stoica, acolo unde patronii insistau să joace, pentru a fi vândut. Până la urmă, Ianis a fost vândut în Portugalia, la Amadora, o decizie total greșită pentru club, care nu a încasat niciun ban.

”Nu aveam cum să nu îl bag pe Ianis Stoica, el merita să joace, chiar dacă era under. Totuși, când îl mai țineam pe bancă, normal că apăreau niște reproșuri, dar eu le argumentam patronilor. Ianis mergea la naționala U 21, aveam și alți underi pe care trebuia să îi folosim, nu puteam să jucăm cu același jucător, în eventualitatea în care el se accidenta, ce făceam?”

Măldărășanu a povestit și ”contrele” pe care le avea cu acționarul Ștefan Băcilă în privința lui Ianis Stoica, atunci când atacantul nu era titular.

”Nu mi s-a impus să joace Ianis, dar se dorea asta, m-a sunat Ștefan Băcilă când am jucat la FCSB în ultimul sezon, am avut 1-0, s-a terminat 1-1. Ianis venea de la Turneul Final U 21, a avut o pauză, l-am băgat vreo 20 de minute, a avut și o ocazie mare să facem 2-0. După meci a fost o discuție, că știu că trebuie să îl vindem. I-am spus lui Ștefan Băcilă așa ”Problema e că oamenii de lângă tine vorbesc aiurea și patronii le iau de bune. Ianis a fost la Turneul Final, nu a avut vacanță decât 6 zile, tu nu vei vinde un jucător accidentat”. Mi-a spus că am dreptate, că nu s-a gândit la acest lucru.”

Măldărășanu își dorea să discute cu acționarii clubului, și nu prin intermediari. ”De câte ori m-a sunat, eu i-am argumentat, eu asta doream, să mă sune și să vorbească cu mine și eu îți spun părerea mea și pe urmă vezi dacă am dreptate sau nu, dar nici să pleci urechea la fiecare. A mai fost o situație când Ianis venea de la U 21, l-am ținut pe bancă, l-am băgat la pauză cu Sepsi și dat trei goluri, dar nici jucătorului nu îi convenea să fie rezervă, aveam lupte mari, el vroia mereu să joace” a povestit Marius Măldărășanu.