Robert Magyara, medieșeanul care conducea o asociație pentru copii cu dizabilități, a fost condamnat la închisoare. El a fost găsit vinovat pentru pornografie infantilă.

Robert Magyara, originar din Mediaș, a fost trimis în judecată, la mijlocul lunii februarie, de către DIICOT Sibiu, pentru pornografie infantilă.

Condamnat la 2 ani închisoare

În cursul zilei de 22 septembrie, magistrații Curții de Apel Alba Iulia l-a condamnat pe Robert Magyara la 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă în formă continuată (6 acte materiale).

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Instanța a fost de acord cu reducerea pedepsei după ce, în luna iulie, Magyara fusese condamnat la 4 ani de închisoare, în regim de detenție, de judecătorii Tribunalului Sibiu.

„Admite apelul declarat de inculpatul (…) împotriva sentinței penale nr. 81 din data de 03.07.2026 pronunțate de Tribunalul Sibiu, în dosarul nr. 151/85/2026. Desființează sentința penală numai în ceea ce privește netemeinicia individualizării judiciare a pedepsei aplicate inculpatului și, judecând cauza în aceste limite: În temeiul art. 396 alin. (2) și (10) Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă inculpatul (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă, în formă continuată (6 acte materiale), prevăzute de art. 374 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal”, se arata în soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Pedeapsa a fost redusă, așadar, după ce medieșeanul și-a recunoscut vinovăția și a făcut un denunț valoros. Articolul 19 din Legea nr. 682/2002 spune că persoana care, în timpul urmăririi penale sau al judecății, denunță și facilitează tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei.

După ce va săvârși această pedeapsă, Magyara nu va avea dreptul să fie ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice și nu va putea ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pe o perioadă de 3 ani.

Sentința, pronunțată în 22 septembrie 2026, este definitivă.

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